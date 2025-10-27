Bodrogi Gyula kenyérért állt sorban, amikor majdnem lelőtték ’56-ban

Fiatal színészhallgatóként sodródott bele Bodrogi Gyula az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeibe. Az M5 Librettó című műsorában felidézte azt is, hogy kis híján tragédia történt a harcok alatt: épp kenyeret vásárolt, amikor majdnem eltalálta őt egy lövedék. A Nemzet Színésze még a szörnyű jelenet ellenére sem rossz érzéssel emlékszik vissza ’56-ra, mivel úgy tapasztalhatta meg a nemzeti összetartást, mint előtte soha.

„Október 23-a olyan nap volt, mint minden más nap, mentem befelé a főiskolára” – idézte fel az 1956-os forradalom kitörésének napját Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze az M5 kulturális csatorna Librettó című műsor Legendárium című rovatában. A színművész akkor még a Színművészeti Főiskola másodéves hallgatója volt, és – mint mondta – nem sejthette, hogy egy egyszerű napból történelem lesz.

A színművész elmesélte, hogyan sodródott bele a forradalom eseményeibe:

„Elindultam a Rákóczi úton, a belváros felé. A véletlenségből a Petőfi-szobornál Sinkovits Imre a Nemzeti dalt mondta. Rengetegen voltunk, átmentünk a hídon, és a Műegyetemnél már Bessenyei Ferenc a Szózatot szavalta. Valami egészen felemelő, megmagyarázhatatlan érzés volt.”

Elmondta, először ekkor érezte meg úgy igazán az összetartozás, a remény és a szabadságvágy erejét. „Akkor még olyan kisgyerekek voltunk, de nagyobb volt bennünk az összetartás ereje, mint bármi más. Valami nagyon nagy érzés volt bennünk, a tudat, amit a felnőttektől hallottunk” – mondta meghatottan a riportban. Bodrogi Gyula hozzátette:

„Egyszer, amikor sorba álltam kenyérért, majdnem le is lőttek a Német utcában. De mégis, határozottan emlékszem, felszabadító érzés volt körbemenni a városban.”

Az interjúban szót ejtett a korszak legendás színészeiről is: Gellért Endréről, Básti Lajosról és Major Tamásról, akik – ahogy Bodrogi Gyula fogalmazott – életük fénykorában voltak, és nemcsak a színpadon, de a közéletben is vállalták a véleményüket. „Akkoriban én még csak néző voltam, nem irányítottam a kultúrát. De ott voltunk együtt, és éreztük, hogy valami elkezdődött” – zárta gondolatait a színművész.

Kiemelt kép: Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze az M5 Kulturális csatorna Librettó című műsorában (Fotó: MTVA)