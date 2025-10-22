Portréfilmmel emlékezik a közmédia Ágh Istvánra

Az M5 kulturális csatorna október 25-én, szombaton 9 órakor Ágh István emlékére címmel a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) sorozatának keretében készült portréfilmmel búcsúzik a Nemzet Művészétől.

A Kidöntött fáink suttogása című, 2014-ben készült alkotásban a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író és műfordító, Ágh István életútját, alkotói világát és emberi hitvallását ismerhetik meg.

A filmben Ágh István szülőfalujában, Iszkázon vall a gyökerek, a család és a szülőföld meghatározó szerepéről, Budapesten pedig kortársairól és műveiről mesél őszinte közvetlenséggel. A portré különleges hangulatát Illés Lajos zenéje és Gulyás János operatőri munkája teszi teljessé. A műsorban Ágh István életművén keresztül a magyar líra időtálló értékei is új megvilágításba kerülnek.

A Kossuth Rádió Nagyok című sorozatában egy másik, korábbi portrébeszélgetést is hallhattak a művésszel, Ágh Istvánt Nánási Anikó kérdezte. Az adás újrahallgatható a Médiaklikken.

Ágh István emlékére – portréműsor október 25-én, szombaton 9 órakor az M5-ön.

Fotó: MTI/Balázs Attila