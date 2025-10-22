Krakkóban lesz a Nobel-díjas Krausz Ferencet bemutató dokumentumfilm nemzetközi premierje

Lengyelországban lesz a Nobel-díjas magyar fizikust, Krausz Ferencet bemutató dokumentumfilm nemzetközi premierje. A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült, Krausz Ferenc - Az elektronok nyomában című alkotást a szerdán kezdődő krakkói Nemzetközi Tudományos és Technológiai Film Fesztiválon mutatják be.

Az NFI szerdai közleménye szerint a nyolc helyszínen megszervezett szemle programját száz országból benevezett 1300 filmből állították össze.

Mint írták,

a magyar fizikus életéről és a Nobel-díjig vezető kitartó és áldozatos tudományos munkájáról készült portréfilm a fesztivál dokumentumfilmes versenyébe kapott meghívást.

A szemle közönségét Krausz Ferenc videóüzenetben fogja köszönteni.

Az álmoktól a csillagokig – Tudomány a nagyvásznon mottóval megrendezett tematikus szemle célja a tudományos és technológiai filmek javának felvonultatása, és platform teremtése a tudás, az ötletek és a tapasztalatok cseréjéhez a tudomány különböző területei és a kreatív iparágak képviselői számára, valamint a filmszerető közönségnek.

A Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című portréfilmben

a 2023-ban Nobel-díjjal kitüntetett magyar tudós először meséli el élete történetét.

A vidéki gimnazista, aki tizenévesen a baráti összejöveteleket vaskos fizika- és matematikakönyvekre cserélte, kutatásaival mára a tudományos élet élvonalában van. A példás életutat a határok folyamatos feszegetése és a kitartás jellemzi – hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a film bemutatja Krausz Ferenc egyedülálló felfedezését, amely láthatóvá tette az elektronokat az emberi szem számára, ezzel nemcsak a tudományos világot forradalmasította, hanem új lehetőségeket teremtett az orvosdiagnosztikában és más területeken.

„Izgalmas volt megismerni nyugtalansággal átszőtt lényét, amikor egy kihívással vagy egy megválaszolatlan kérdéssel szembesül a szakterületén. Mindezek mellett mégis rendkívüli nyugalom és fókusz jellemzi: képes kizárni a kételyek és bizonytalanságok zaját, szilárdan hisz a kitartás és a kemény munka erejében – az értékekben, amelyeket édesapjától tanult. Számára minden kudarc csupán egy újabb lépcsőfok, kutatásait teljes odaadással, szívét-lelkét beleadva folytatja, és rajongó szenvedéllyel viszonyul a munkájához” – idézte Kiss Gábor Istvánt, a film rendezőjét a közlemény.

A 61 perces dokumentumfilm gyártója a Film Positive, producere Lajos Tamás, operatőre Gajdics Dávid, vágója Vághy Anna, zeneszerzője Dózsa Péter, rendezője Kiss Gábor István.

A Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában már nézhető a Filmión, a magyar filmek és sorozatok streaming platformján.

