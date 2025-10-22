Ákos szerint egy korszak tükre az Ember maradj című film

Már vetítik a hazai mozikban az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet, mely Kovács Ákos életútját mutatja be – hangzott el az M1 aktuális csatornán szerdán. A zenész szerint a filmben egy küzdelmes alkotói sors bemutatásán keresztül egy egész korszakba láthat bele a néző.

A műsorban Kovács Ákos elmondta, hogy folyamatosan járja az országot a filmmel, és a közönségtalálkozós vetítéseken azt lehet tapasztalni, hogy nagyon nagy az érdeklődés az alkotás iránt, mivel a filmből a nézők „egy emberi hangot” hallanak. Emberi hangú beszélgetésekre pedig nagyon vágynak az emberek, mert így már nagyon kevesen kommunikálnak – tette hozzá.

A közönségtalálkozókról szólva Kovács Ákos kiemelte, hogy nagyon jó a filmet együtt nézni a közönséggel, hiszen új minőséget kap az alkotás attól, hogy azt az emberek együtt tekintik meg, „a poénoknál felnevetnek, vannak bennszakadt csendek és megható pillanatok is”.

A zenész hangsúlyozta: azt a folyamatot, hogy a mozikba egyre kevesebben járnak, talán megállítani már nem lehet, lassítani ugyanakkor talán még igen.

A manapság tapasztalható zenei „bőségről” azt mondta: ennek egyfelől lehet örülni, hiszen tetszőleges szerző tetszőleges zenéje azonnal elérhető például a mobiltelefonon, másfelől azonban az, hogy ilyen könnyű hozzájutni, rontja az emberek dalhoz való viszonyát. „A mai fiatalságnak ezért szegényesebb a viszonya a bármikor elérhető kulturális impulzusokhoz” – tette hozzá Kovács Ákos, aki szerint a film arra tesz kísérletet, hogy a fiataloknak elmesélje, milyen jó olyan világban élni, ahol „az ilyen ránk ható impulzusoknak nagy értékük van”.

A portréfilmben – amelyben vannak játékfilmes jelenetek, interjúk, dalrészletek és koncertrészletek is – egy emberi arc jelenik meg szerzőről, előadóról, aki számára nincs fontosabb visszajelzés, ami a közönség elementáris érzelmi visszajelzését felül tudná írni – mondta a zenész.

„Nekem nagyon kijutott a jóból, harminchét éve állok a színpadon, nagy teltházas koncertek vannak mögöttem (…) és évről évre mindig lemérhetem azt, hogy a közönség érdeklődését, figyelmét sikerül-e fenntartani” – emelte ki Kovács Ákos.

Ezzel a filmmel nem zárul le semmi, az alkotás az eddig megtett útról ad egy viszonylag érdekes képet – hangsúlyozta a zenész, aki beszámolt arról is, hogy december 13-án a Budapest Arénában ad koncertet, a portréfilmet pedig 2026 januárjában és februárjában felvidéki, erdélyi és partiumi vetítésekre is elviszik.

A műsorban Stefán Zoltán műsorvezető elnézést kért a nézőktől és a Kossuth-díjas zenésztől azért, hogy amikor legutóbb szó volt az M1 stúdiójában a portréfilmről, a témához készült illusztráció grafikája hibás volt, nem egy Kovács Ákosról készült fényképet mutattak a nézőknek.

„Az életet csak humorral lehet elviselni, én nem érzem úgy, hogy tőlem elnézést kellene kérni, a nézők felé ez jogos” – reagált az esetre a Kossuth-díjas zenész.

Kiemelt kép: Kovács Ákos koncertje a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2024. július 25-én (Fotó: MTI/Veres Nándor)