Világsztárokkal adja ki új dalait az Edda gitárosa – mesterséges intelligencia segítségével készülnek a klipek  

Az Artisjus- és Fonogram-díjas gitáros, Alapi István a Duna Családi kör című műsorában mesélt arról, hogyan készülnek új klipjei Grammy-díjas külföldi zenészek, valamint az „MI” segítségével, és miért vannak vegyes érzései a technológia fejlődése miatt.

Alapi István, az Edda Művek gitárosa új szólóalbumot készít világsztárok, többszörös Grammy-díjas hangszeres előadók közreműködésével – minderről a Duna Családi kör című műsorában beszélt a zenész.

„A dalokhoz klipeket készítünk, a zenésztársak a saját szólamaikat felveszik, az egyik barátom pedig a mesterséges intelligencia segítségével készít hozzá videóklipet. Én is kísérletezem, például régi családi vagy zenekari fotókkal, telefonos applikáció segítségével” – osztotta meg Alapi István, akit egyszerre nyűgöz le és ijeszt meg a technológia fejlettsége.

Hozzátette, aktív zenei karrierje mellett rendszeresen oktat, és nemrég az egyik gitártanítványa azzal lepte meg, hogy dalt írt az „MI” segítségével az ő gitárjátékának stílusában. Még ő is megdöbbent, mennyire tökéletesen sikerült lemásolni a rá jellemző stílusjegyeket.

„Lenyűgöző, de tartok tőle, hogy idővel valósággá válik a Terminátor című film és nélkülözhetővé válik a szaktudás, majd az ember” – hangsúlyozta Alapi István. A teljes beszélgetés, amelyben IT szakértő is megszólal a mesterséges intelligencia változatos felhasználási területeiről, újranézhető a Médiaklikken. A Családi kör korábbi adásai 60 napig elérhetők a felületen.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:40-től és 15 órától a Dunán.

A kiemelt kép forrása: MTVA