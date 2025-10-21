Ünnepi hangverseny 56 hőseinek emlékére a Bartók Rádióban

Élő közvetítéssel tiszteleg a Bartók Rádió október 24-én, pénteken 19:35-től az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt. A koncertnek a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem ad otthont, Keller András vezényletével a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével és egy Kossuth-díjas vendégművésszel.

Liszt, Dohnányi és Beethoven művein keresztül a szabadság üzenete, valamint a Kossuth-díjas világhírű zongoraművész, Várjon Dénes játéka várja október 23-a alkalmából a Bartók Rádió hallgatóit a nemzeti ünnep másnapján. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből élő közvetítést ad a közmédia klasszikus zenei adója pénteken 19:35-kor.

Liszt Ferenc Hungária című szimfonikus költeménye nyitja az estét – a hazaszeretet, a küzdelem és a diadal zenébe foglalt eposza, amelyet a zeneszerző a pesti Nemzeti Színházban mutatott be 1856-ban. A kompozíció heroikus lendülete méltó előhangja az emléknapnak, és egyben a magyar zenetörténet egyik legnemesebb hazafias üzenete.

Ezt követi Dohnányi Ernő Változatok egy gyermekdalra című műve, amely sziporkázó virtuozitásával a derű és az életigenlés zenei megtestesülésének élményét nyújtja.

Az est zárásaként Ludwig van Beethoven monumentális III. (Eroica) szimfóniája csendül fel, amely a hősi küzdelem, a gyász és a megújulás örök érvényű zenei szimbóluma. A mű üzenete, hogy a szabadságért vívott harc nem csupán távoli történelmi, hanem hétköznapi, mélyen emberi élmény.

