Portréműsorokkal és ikonikus műveivel emlékezik Jankovics Marcellre születésnapján a közmédia

A hazai animációs filmek történetében Jankovics Marcell neve fogalom, aki animátorként, animációs rendezőként és tervező grafikusként több száz filmet jegyzett. A magyar animáció nemzetközi elismertetésében kiemelkedő szerepet játszó, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező munkássága előtt tiszteleg október 21-én, születésének napján a közmédia.

84 éves lenne Jankovics Marcell, a négy éve elhunyt rajzfilmrendező, grafikus munkássága előtt a közmédia több csatornája tiszteleg tematikus műsorokkal. A Duna World a Hogy volt?! című műsor korábbi adásával emlékezik Jankovics Marcellre az alkotóművész születésnapján. Az október 21-én 9:15-től látható 2018-as adás vendége volt a filmrendező, „pályakönyvét” vele közösen lapozták fel a műsorvezetők, alkotótársai és barátai. A beszélgetés után két ikonikus művét is műsorra tűzi a csatorna: elsőként 11:15-től az Ének a csodaszarvasról című egész estés rajzfilmjét, majd 20:25-től az 1979-ben készült Gusztáv sorozat Kicsi Gusztáv című epizódját.

A Nagyok című portréműsor Jankovics Marcellel 2016-ban készült dupla epizódját vetíti a rendező születésnapján 12 órától az M5 kulturális csatorna, majd ezt követően a Háry János című animációs rajzfilmet is megnézhetik. Háry János történetének 1980-as, Richly Zsolt és Jankovics Marcell rendezésében, valamint Kodály Zoltán daljátékának részleteivel készült feldolgozását kép- és hangrestaurált változatban láthatják.

A születésnapi megemlékezéshez a Bartók Rádió kapcsolódik, a 11:30-kor kezdődő Cine-javában válogatást hallhatnak a János vitéz és a Toldi című animációs filmek zenéjéből.

Jankovics Marcell művei közé olyan ismert alkotások tartoznak, mint a János vitéz, a Fehérlófia, valamint a Magyar népmesék sorozat. Utolsó nagy műve a Toldi volt, amelyen haláláig dolgozott, és amelyet munkatársai az ő szellemiségében fejeztek be. Arany János elbeszélő költeményét hűen, művészien, lenyűgöző vizuális világgal feldolgozó, a középkori Magyarország atmoszféráját megidéző, az MTVA közreműködésével a Kecskemétfilm Kft. által elkészített Toldit 2021-ben, Jankovics Marcell halála után mutatták be. A kivételes életmű méltó lezárását televízióban a Dunán láthatták, az animációs rajzfilmsorozat megtekinthető a Médiaklikken, a közmédia reklám- és díjmentes streaming felületén.

Kiemelt kép: Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel és a közmédia életműdíjával is kitüntetett, 2021-ben elhunyt Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikus (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)