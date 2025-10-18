Pásztor Anna nem fél közbelépni: akár saját testi épségét is kockára teszi, ha erőszakot lát

Nemcsak a szórakoztatás a célja a Duna vasárnap kora esti Azt beszélik című új talkshow-jának, komoly témák is megjelennek benne, felhívva a nézők figyelmét fontos társadalmi jelenségekre. Ilyen volt legutóbb a bántalmazás, amely mellett a többszörös Fonogram-díjas énekes, Pásztor Anna soha nem tudott szó nélkül elmenni.

Az Azt beszélik legutóbbi vasárnapi adásának témái között szerepelt egy komoly hír, amely egy fővárosi hamburgerező esetét tárgyalta, ahol kikérték az úgynevezett „angel shot” koktélt. Ez valójában nem egy különleges ital neve, hanem előre megbeszélt, diszkrét segélykérő kód. A kérés – a személyzetnek köszönhetően – azonnali segítséget jelentett egy bántalmazott lánynak. Egy segélykérő kézjelet is bemutattak az adásban, amely a közösségi média által egyre több emberhez jut el, remélve, a való életben is felismerik az emberek, ha valaki így kér segítséget.

A téma kapcsán vallotta be Pásztor Anna: általában beleavatkozik, ha látja, hogy bántalmaznak egy személyt vagy állatot. „Régebben, amikor gyalog közlekedtem Budapesten, rengeteg olyan inzultust láttam, amely során gyereket, nőt vagy kutyát bántottak. Általában közbeléptem, és volt, hogy én is kaptam egy maflást, de nem bírom elviselni, ha valakit bántanak. Nem is gondolkoztam, ha ilyet láttam, odaléptem és segítettem. Gyerekkorom óta van egy tomboló igazságérzetem, és úgy érzem, segítenem kell, még akkor is, ha én húzom a rövidebbet” – vallotta be az Azt beszélik stúdiójában az énekes.

Hasonló fontos, komoly témákkal is várja vasárnap kora esténként nézőit az Azt beszélik a Dunán. A következő adásban a műsorvezető, Mészáros Ibolya ezúttal Náray Erika, F. Takács István, Ujvári Zoltán Szilveszter – Zola – és Kovács Áron társaságában beszéli ki a közösségi média virális tartalmait.

Kiemelt kép: Pásztor Anna (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)