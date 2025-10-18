Elindult a Ridikül.hu YouTube-csatornája – egy helyen a műsor adásai és érdekes podcastok

Mostantól a Ridikül talkshow teljes adásai és a Ridikül.hu inspiráló podcastjai – a Sorsfonalak, a Sikersztorik, a Nem véletlen?!, a Lelki percek és a Lélekutakon – egy helyen, a YouTube-on is elérhetőek. A csatorna célja, hogy még közelebb hozza a nézőkhöz azokat az emberi történeteket, amelyek erőt, hitet és inspirációt adnak a mindennapokhoz.

Újdonságokkal jelentkezik a Ridikül.hu – amely színes női tartalmakat kínál család, párkapcsolatok, gyereknevelés, lélek, divat, egészség és inspiráló női sorsok témájában –, ősszel elindította hivatalos YouTube-csatornáját, amelyen kényelmesen, bárhol és bármikor visszanézhetők a Dunán látható Ridikül magazin beszélgetései, valamint a Ridikül.hu saját gyártású podcastjai is, lebilincselő női történetekkel, szívhez szóló lelki beszélgetésekkel és sorsfordító interjúkkal.

A Sorsfonalak sorozatban Kisfaludy Nóra műsorvezető két olyan embert ültet le egy asztalhoz, akiket azonos élethelyzet, sorsfordító esemény vagy közös értékrend köt össze. A mély, őszinte beszélgetések segítenek feldolgozni a mindennapok nehézségeit, és megmutatják, hogy minden történetben ott rejlik a kapcsolódás lehetősége.

Ezzel párhuzamosan indult el a Sikersztorik – Nők a csúcson című podcast, amely kéthetente szerdánként látható és inspiráló női életutakat mutat be: olyan nők történeteit, akik saját területükön kiemelkedőt alkottak – a nyilvánosság előtt vagy a háttérben. Ölvedi Réka műsorvezető beszélget vendégeivel a sikerről, az oda vezető útról. A meghívottak motiváló történetéből mások is erőt meríthetnek.

A Nem véletlen?! című – szintén két hetente, szerdánként jelentkező – podcastban Ölvedi Réka izgalmas kérdésre keresi a választ: véletlen-e, hogy egy családban csak fiúk vagy csak lányok születnek? A műsor vendégei személyes történeteken keresztül mutatják meg, hogy a genetika mellett talán más tényezők is befolyásolják, hogyan alakul a sorsunk.

Ölvedi Réka és Csisztu Zsuzsa (Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula)

A Ridikül.hu YouTube-csatornáján ősztől továbbá elérhetőek Hajdú Szabolcs Koppány Lelki percek-sorozatának epizódjai. A Vértesaljai Református Egyházmegye esperese, kéthetente vasárnap délelőtt osztja meg személyes gondolatait, tanulságos történeteit. Rövid, lélekerősítő történetei segítenek megállni, elcsendesedni és megtalálni a békét a rohanó mindennapokban.

Októbertől új évaddal folytatódik Kisfaludy Nóra nagysikerű podcastja, a Lélekutakon Bagdy Emőkével, amelynek új részei szintén megtekinthetőek lesznek a csatornán. Bagdy Emőke professzor asszony és Kisfaludy Nóra ezúttal is olyan témákkal várják a nézőket, amelyek mindannyiunk életét érinthetik: mint a kamaszkor problémái, a sorsunkat behálózó függőségek, a sport meghatározó szerepe gyermekkortól egészen időskorig, illetve annak is utána járnak, mennyire depressziós nemzet a magyar. A sorozat nem kész válaszokat, hanem iránytűt kínál az élet kihívásaihoz.

