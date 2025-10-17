Premier a Dunán: Vallás, árulás és szerelem a történelem viharában – érkezik a Francia história

A XVI. századi Franciaország sorsfordító éveibe repíti vissza a nézőket az október 21-től elsőként a Dunán látható Francia história. A hatrészes történelmi drámasorozat a politikai intrikák, vallási üldöztetések és mély emberi drámák megrázó feldolgozása.

A hit és az élet közötti választás dilemmáját dolgozza fel a Dunán premierként látható történet, amelynek középpontjában a testvéri összetartozás, a személyes áldozatok és a túlélés ára áll. A Francia história című 2024-es, francia történelmi sorozat korhű tükör a vallási feszültségekről, a szerelem és lojalitás próbatételeiről. Az október 21-től, keddenként 21 órától látható hatrészes széria a politikai intrikák, az inkvizíció és mély emberi drámák megrázó és izgalmas egyvelegét tárja a nézők elé, mindezt lenyűgöző látványvilágban, érzékeny színészi alakításokkal.

Az 1550-es években játszódó családtörténetben a reneszánsz felszíni pompája mögötti láthatatlan háború jelenik meg.

A reformáció titokban terjed, miközben a katolikus uralom vasmarokkal torolja meg a hit másságát.

Egy nemesi család két fia – Jean de Siorac (Nicolas Duvauchelle) és Jean de Sauveterre (Guillaume Gouix) Kálvin tanításait követi. De vajon meddig lehet elrejteni az igazságot egy olyan világban, ahol szabadon hinni csak a halálos ítélet terhével lehet?

A sorozat rendezője, Christopher Thompson víziója és történelmi érzékenysége hitelesen kelti életre a korszak légkörét. A történetet a francia irodalom egyik nagy klasszikusa, Robert Merle: Fortune de France, című regénysorozata ihlette. Az operatőri munka Benoît Chamaillard nevéhez fűződik, míg a korhű zenei világot Arthur Simonini komponálta. A hiteles díszletek és kosztümök méltó módon idézik meg a XVI. századi francia vidéki és udvari élet világát.

Francia história október 21-én és 28-án, majd november 11-től keddenként 21 órától a Dunán. A sorozat epizódjai adás után a Médiaklikken is elérhetők korlátozott ideig.

Kiemelt kép forrása: MTVA