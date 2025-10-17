Műsorváltozás: Benkő Imrére emlékezik a közmédia

Portréműsorral adózik a napokban elhunyt Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus emléke előtt a közmédia. A Benkő Imre munkásságát és látásmódját bemutató portrét október 18-án tűzi műsorára az M5 kulturális csatorna.

A szerdán 83. életévében elhunyt Benkő Imre fotográfus pályafutását bemutató Szürke fények – Benkő Imre fotográfus portréja című 2019-es műsorral emlékezik október 18-án 9 órától az M5 a dokumentarista fotográfia kiemelkedő alkotójára.

A több mint ötven perces dokumentumfilm Benkő Imre alkotásain keresztül mutatja be Budapestet és a városban élő emberek hétköznapjait, lírai módon, részletgazdag kompozíciókon keresztül emelve ki az idő és a tér múlandó szépségét.

A Kossuth- és Balázs Béla-díjas alkotó, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, több mint hatvan éven át örökítette meg Magyarország és a világ társadalmi, kulturális és mindennapi pillanatait.

