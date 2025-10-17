Magyar „világsztár” előtt tiszteleg a közmédia

Lírai portréfilm, monumentális előadás és zeneművek idézik meg október 21-én Solti György világhírű karmester munkásságát. A 20. század egyik legnagyobb hatású zenei egyéniségére születésnapján emlékeznek a közmédia csatornái.

Az M5 kulturális csatornán október 21-én 21 órától lírai portréfilmet láthatnak Solti Györgyről. A halála évében, 1997-ben készült Sir George Solti – Solti György című riportban a világszerte ismert és elismert, harmincegyszeres Grammy-díjas karmester, zongoraművész életéről, pályája Budapesttől Zürichen, Münchenen, Londonon, Chicagón át ismét Magyarországig vezető állomásairól mesél. A film nemcsak a zenei géniusz portréját rajzolja meg, hanem emberi oldalát is megmutatja – a szenvedélyt, az elkötelezettséget, és azt a mély kapcsolatot, amelyet a zenével ápolt egész életén át.

Solti György hatalmas repertoárral rendelkezett, ennek részeként világszerte fáradhatatlanul népszerűsítette magyar szerzők – például Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő vagy Weiner Leó – műveit. Ennek egy darabját, Liszt Faust szimfóniáját mutatja be október 22-én 21:50-től az M5.

A digitálisan felújított változatban látható, 1985-ben rögzített monumentális előadáson Solti György vezényelte a Magyar Állami Operaház Énekkarát és Zenekarát. A darab előtt a 21:35-kor kezdődő Intermezzo is munkásságával foglalkozik.

Solti György kiemelt figyelmet szentelt a hangrögzítésnek és rengeteg lemezt készített. A Bartók Rádió a Muzsikáló délutánban köszönti egy felvételével a világhírű karmestert születésnapján, és lemezei közül válogat október 21-én 19 órától a Szakcsi Rádió Jazzalbum című műsorában.

Kiemelt kép: Solti György (Sir Georg Solti) világhírű karmester a Chicagoi Szimfonikusok zenekarát vezényli az esti koncertet megelőző délelőtti próbán a Budapest Kongresszusi Központban (Forrás: MTI/Kleb Attila)