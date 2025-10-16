„Ember maradj” – Ákos reflektor mögötti, emberi oldalát mutatja be új filmje

Október 16-tól látható a mozikban az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című film, ennek kapcsán a címszereplő Kovács Ákos, Kossuth-díjas dalszerző, énekes, előadóművész és Hábermann Jenő producer volt a Duna Család-barát magazinjának vendége.

Közel negyven év művészi és emberi út – ez rajzolódik ki az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című új portréfilmben, amelyet október 16-tól a nagyközönség is láthat a mozikban. „Ez egy dal címe eredetileg, a filmkészítők innen kölcsönözték. Bevallom, ennek nagyon örültem, mert a dal is fontos számomra, és most lett egy áttételes jelentése is” – kezdte Ákos a Duna Család-barát című műsorának élő adásában.

Hozzátette, ez a film egy tükör, amely a közönséggel közös történetként mutatja meg, mennyi minden fért bele az elmúlt mintegy négy évtizedbe. Az énekes szerint ő maga is csak egy szereplő: „egy fényvisszaverő felület, egy adatközlő” a sok megszólaló között, akinek monológjára felfűzik a cselekményt.

A közönség visszajelzéséről elmondta, eddig egyértelműen pozitív. „A premier előtti vetítéseken jó hangulat volt. Féltem az első vetítéstől, de hatalmas megkönnyebbülés volt látni, ahogyan a nézők együtt élnek a filmmel.”

Hábermann Jenő producer felidézte, hogy a film ötlete tőle származott, Ákos azonban kezdetben nem lelkesedett: „Amikor először mondtam neki, hogy szeretném, ha film készülne róla, azt kérdezte: biztos? Aztán csak annyit tett hozzá: ebből baj lesz” – mesélte nevetve. A producer szerint Ákos alkotói munkájának lényege az emberség, ezért választották ezt központi motívumnak.

Ákos zárásként úgy fogalmazott: „Ez a film valójában nem rólam szól, hanem mindannyiunkról. Arról, ami összeköt bennünket – a közös tapasztalatokról, a fájdalomról, a veszteségről és az örömről. Arról, hogyan őrizheti meg az ember az emberi méltóságát és tisztességét bármilyen körülmények között.”

A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

