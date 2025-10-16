Az első közlő a hirado.hu volt – Elfeledett győzelmeinkről a VERITAS-ban

Ezerszáz év feledésbe merült győzelmeiről, dicsőségeiről készített jeles történészekkel interjúkötetet a hirado.hu munkatársa, Udvardy Zoltán. Szerdán került sor a kötet bemutatójára a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárban.

Hogyan tévedt el Erdélyben Telebuga, a mongol seregek vezére? Mit tudunk a fényes magyar győzelemmel végződő, a rabló hadak csúfos menekülését eredményező, 1285-ös második tatárjárásról? Ki volt az a hős magyar huszártiszt, aki maroknyi csapatával 1914-ben puszta kézzel megállította az „orosz gőzhengert” Limanovánál?

Ezekről a feledésbe merült, izgalmas történetekről és más, ma már nem emlegetett győzelmeinkről szól Udvardy Zoltán: Elfeledett győzelmeink című kötete, amely idén jelent meg a Püski Kiadó gondozásában. A kötet azt a cikksorozatot tartalmazza, amelyet munkatársunk a hirado.hu felületén publikált. A sorozatban megszólaltatott történészek közül többen a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársai.

Hermann Róbert professzor nyitja meg az eseményt. Udvardy Zoltán (j) könyvét Gál Vilmos történész, szakmuzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tárának tárigazgató-helyettese (k) mutatta be (Fotó: hirado.hu/Bárdos László)

Az intézet kutatócsoportjának vezetője, Hermann Róbert történész professzor nyitotta meg a kötet szerdai bemutatóját. A bemutatón elhangzott: Hermann Róbert ötleteivel segítette és koordinálta a kötet interjúit.

A bemutatón: (első sor, b-j) Püski István, a Püski Kiadó vezetője, Baranyi Krisztina, az Időjel Kiadó vezetője, Domonkos László író, újságíró, televíziós rendező, Pósa Zoltán író, irodalomtörténész; (a mögöttük levő sorban:) Pozsonyi Ádám író, publicista, zenész; (mögötte. b-j:) Jezsó Ákos író, újságíró, Hermann Róbert történész professzor; leghátsó sor (b) Szakály Sándor, a VERITAS főigazgatója, Széchenyi-díjas magyar történész, az MTA doktora, a KRE egyetemi tanára (Fotó: hirado.hu/Bárdos László)

Udvardy Zoltán dedikálja kötetét. Középen: Pósa Zoltán író, irodalomtörténész (Fotó: hirado.hu/Bárdos László)

A hirado.hu-n megjelent sorozat cikkei előtt ez a mottó állt:

„A magyarok minden csatát elvesztettek, mindig a rossz oldalra álltak” – a mai napig érezteti kártékony hatását a diktatúra időszakában a sunyi, suttogó propagandával terjesztett hamis történelemszemlélet, melynek célja nyilvánvaló hazugságaival a magyar nemzeti öntudat megtörése és a megszállt ország demoralizálása volt. Sorozatunk célja, hogy felvillantsuk eleink bátor, győztes hadi vállalkozásainak, nyertes csatáinak vagy háborúinak felsorolhatatlan mennyiségű tárházából azt az egy-kettőt, amelyek felidézése talán hozzájárul, hogy végre helyreálljon helyes és megalapozott nemzeti önbecsülésünk. Mint azt Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér is megfogalmazta: „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók.”

Kiemelt kép: Az Elfeledett győzelmeink című kötet bemutatója. Az eseményt moderáló Gál Vilmos történész-muzeológus (b) és Udvardy Zoltán (j) író, újságíró (Fotó: hirado.hu/Bárdos László)