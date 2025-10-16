Az egész falu összeszaladt a várandós Janza Kata miatt

Kisújszállás apraja-nagyja sietett Janza Kata segítségére, mert azt hitték, rosszul van. A színművész azonban banális okból pihent le, azóta ő is belátta, talán nem a legmegfelelőbb helyen. Minderről az Azt beszélik legutóbbi, vasárnapi adásában mesélt a Duna talkshow-jának vendégeként, ahol kiderült, a műsor sztárvendégei közül más is átélt már hasonló kalandos történetet.

A közösségi média virális tartalmait kibeszélő Azt beszélik című szórakoztató műsor vasárnapi adásában derült ki, az elsőre jó ötletnek tűnő döntések okoztak már kalamajkát a sztárvendégek életében is. Ilyen volt például a Jászai Mari-, eMeRTon- és Honthy-díjas színművész, Janza Kata esete is, amely során utólag belátta: rossz ötlet volt vidéken lepihenni az árokparton.

Második gyermekével volt ugyanis várandós, amikor nyugalomra vágyva a fővárosi nyüzsgő élet elől Kisújszállásra utazott. Egy nap a településen sétált, beszélgetett a rokonokkal, majd hazaindult. „Elfáradtam visszafelé. Az utam a temető szélén vezetett, és úgy gondoltam az árok partján leülök kicsit pihenni. Kifeküdtem a rétre, és élveztem a nyugalmat, erre vágytam, úgy éreztem, itt igazán jól tudok meditálni. Aztán elkezdtek gyülekezni körülöttem az emberek, elterjedt, hogy »rosszul lett a pesti művésznő«. Értesítették rokonaimat is, akik szintén aggódva jöttek, hogy mi a bajom. Ártatlanul közöltem, hogy csak meditáltam, de reakciójukat látva beláttam, rossz ötlet volt” – idézte fel vidéki kalandját a műsorban a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja.

Mondhatni, rossz helyen kötött ki a zenész, énekes – Ujvári Zoltán Szilveszter – Zola is, amikor néhány éve a Börzsönybe mentek kirándulni feleségével. Az autójukat egy patak partján parkolták le, ám a délelőtt indult kirándulás késő délutánra rossz irányba fordult, vagyis inkább Zoléák fordultak valahol rossz irányba, ugyanis egy másik faluban kötöttek ki. Tömegközlekedés nem volt, hogy visszatérjenek a hegy másik oldalán lévő kocsijukhoz, gyalog pedig órákig tartott volna a hazaút. Szerencséjükre betértek egy kocsmába, ahol találkoztak a börzsönyi mentőszolgálat egyik tagjával, aki hétvégente eltévedt turistákat szokott menteni, és visszafuvarozta őket autójukhoz.

A többszörös Fonogram-díjas előadó, Pásztor Anna is kalandos útra tévedt, még New York-i iskolás évei alatt. A műsorban elmesélte, gyakran szállt fel olyan buszra, amelyik körbe járta Manhattant, az inspiráló utazgatást akkoriban rapszövegek írására használta. Ám egyszer rossz buszra szállt, amely közbiztonság szempontjából nem túl barátságos környékre vitte. Szürkületkor leszállt, hogy megvárja a visszafelé érkező járatot, ám hiába próbált láthatatlanná válni, megtalálták a környékbeliek. „Remegtem a félelemtől. Megkérdezték, mit csinálok, amire bevallottam, hogy rapszöveget írok. Visszautasíthatatlanul megkértek, hogy adjam elő. Érdekes csodabogár lehettem a magyar akcentusommal és a két copfommal, ahogy rappeltem. Nagyon nevettek, én pedig hazatérhettem” – idézte fel az énekes, előadó, miként vágta ki magát szorult helyzetéből.

A Duna Azt beszélik című műsora vasárnap 18:45-től ismét várja a nézőket. A műsorvezető, Mészáros Ibolya ezúttal Náray Erika, F. Takács István, Ujvári Zoltán Szilveszter – Zola – és Kovács Áron társaságában beszéli ki a meglepő, humoros, esetenként komoly és megdöbbentő tartalmakat.

Azt beszélik – szórakoztató talkshow minden vasárnap 18:45-től a Dunán.

fotó: MTVA/Csöndör Kinga