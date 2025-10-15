November 20-án kerül a mozikba a Sárkányok Kabul felett című magyar háborús akciófilm

November 20-tól kerül a magyar mozikba a Sárkányok Kabul felett című magyar háborús akciófilm, amely magyar katonák személyes visszaemlékezései alapján dolgozza fel a 2021-es Sámán nevű katonai hadműveletet. A Semmelweis és az Aranyélet alkotóinak közreműködésével készült, izgalmakban és érzelmekben bővelkedő játékfilm trailere és a plakátja is megérkezett.

A Dyga Zsombor rendezésében készülő háborús akciófilm, amelynek hivatalos előzetes már felkerült a Youtube videómegosztó portálra, főbb szerepeit Jászberényi Gábor, Mészáros Blanka, Borovics Tamás, Hajmási Dávid, Dietz Gusztáv, Trokán Nóra, Ertl Zsombor és Stohl András alakítják – közölte a Nemzeti Filmintézet.

A fikciós elemekkel átszőtt Sárkányok Kabul felett történetét a valóság ihlette, hiszen az akcióban résztvevő magyar katonák személyes visszaemlékezései alapján dolgozza fel a 2021-es Sámán nevű katonai hadműveletet, a Magyar Honvédség történetének egyik legsikeresebb, legdrámaibb akcióját. A hadművelet során a magyar katonák 540 magyar, amerikai, osztrák és afgán állampolgárt juttattak ki Afganisztánból, köztük 57 afgán családot és 180 gyermeket.

A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szakmai támogatásával, a Sárkányok Produkció Kft. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) koprodukciós partnerségével készült. Producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója Horváth Áron, operatőre Dobos Tamás, vágója Barsi Béla és Hack Júlia, látványtervezője Hujber Balázs, jelmeztervezője Donkó László.

Új előzetes: https://www.youtube.com/watch?v=c383eqWwVfc

Fotó: Sárkányok Produkció Kft.