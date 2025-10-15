Diane Keaton emlékére – Játszd újra, Sam! péntek este a Dunán

A közmédia Diane Keaton életműve előtt tisztelegve október 17-én 20:50-kor a Játszd újra, Sam! című amerikai romantikus vígjátékot tűzi műsorára. A filmben a 79 éves korában elhunyt Oscar- és kétszeres Golden Globe-díjas színművész Woody Allen partnereként látható.

Pályafutásának kultikus alkotásával idézi meg a Duna a közelmúltban elhunyt Diane Keaton páratlan színészi teljesítményét. Az 1972-ben bemutatott Játszd újra, Sam! október 17-én, pénteken 20:50-kor várja a nézőket a csatornán. A szórakoztató filmalkotás Woody Allen saját színdarabjából készült, és szellemesen, öniróniával mesél a szerelemről, a nosztalgiáról és az emberi kapcsolatok törékenységéről.

Diane Keaton egyedülálló kisugárzása és finom eleganciája új nőideált teremtett a filmvásznon. Egyedi stílusa divatikonná tette, színészi jelenléte pedig új árnyalatokat vitt a romantikus vígjátékok és drámák világába. A Keresztapa-trilógia, az Annie Hall, a Manhattan, az Elvált nők klubja és az Egyszerűen bonyolult című film révén Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendett.

Fotó: Paramount Pictures Int. Ltd.