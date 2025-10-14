Végleges az év magyarnótája verseny döntős mezőnye

Újabb izgalmas szakaszához érkezett a Dankó Rádió Az év magyarnótája 2025 szavazása: az első forduló lezárultával kialakult a harminc legtöbb voksot kapott szerzemény listája, amelyek közül ismét a hallgatók dönthetik el, melyik legyen az év legkedveltebb magyarnótája.

A Dankó Rádió által szervezett szavazás célja, hogy évről évre ráirányítsa a figyelmet a Hungarikum minősítésű magyarnóta műfajára, és bizonyítsa, hogy ez a zenei örökség ma is élő, szeretett és közösségteremtő erővel bír. Az idei voksolás iránt is hatalmas az érdeklődés: az első fordulóban ezrével érkeztek a javaslatok, legyenek azok hallgatók, andalgók vagy csárdások.

A TOP 30-ba jutott nóták most újra versenybe szállnak, a közönség döntése alapján pedig kialakul a végső TOP 10-es mezőny, amelyek közül október 29-én, a mátészalkai Dankó Klubon derül ki, melyik lesz az év magyarnótája 2025-ben. Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is kortesek segítik majd a hallgatókat döntésük meghozatalában – ezúttal a Dankó Rádióban rendszeresen szereplő cigány muzsikusok mondanak buzdító beszédet egy-egy mű mellett.

Az eredményhirdetést élőben közvetíti a rádiócsatorna Mátészalkáról a Tudod-e még az én nótám? című műsorban, amelyben élő cigányzenekari kísérettel csendülnek fel a magyarnóták. „A döntőben a legjobb tíz nóta hangzik el élőben, a műsor végén pedig kiderül, melyik dal lesz az idei év magyarnótája. A szavazók között idén is értékes nyereményeket sorsolunk, köztük páros belépőt az idei Dankó Gálára, a Magyar Zene Házába, illetve egy 250 ezer forint értékű szállodai utalványt” – tette hozzá Budai Beatrix előadóművész, a Dankó Rádió műsorvezetője. Az október 29-i, mátészalkai Dankó Klubon való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

2023-ban az Akácos út, 2024-ben pedig a Messze van a kicsi falum nyerte el az év magyarnótája címet. Idén ismét izgalmas kérdés, vajon a klasszikus kedvencek vagy az újonnan felfedezett nóták hódítják-e meg a hallgatók szívét.

Szavazzon Ön is az év magyarnótájára október 24-ig, és nyerjen értékes nyereményeink közül!

