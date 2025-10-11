Jézus utolsó napjai – A kiválasztottak 5. évada a Dunán

Október 18-án ismét lelki utazásra hívja a nézőket a világszerte hatalmas népszerűségnek örvendő sorozat, A kiválasztottak (The Chosen). A Duna csatorna jóvoltából magyar szinkronnal is követhetik az ötödik évadot, amely minden eddiginél megrázóbb és mélyebb tartalmat ígér. Az új epizódok szombat délutánonként 16:15-től láthatók és az adásokat követően elérhetők lesznek a Médiaklikken is.

A sorozat készítői az új évadban a nagyhét eseményeire helyezik a hangsúlyt, különös figyelemmel Jézus utolsó napjaira. A nézők tanúi lehetnek a Megváltó diadalmas bevonulásának Jeruzsálembe, a templom megtisztításának, és végigkövethetik a vallási és politikai vezetőkkel való kiéleződő összecsapásokat is. Ezek az epizódok nem csupán történelmi vagy vallási jelentőséggel bírnak, hanem emberi sorsokat és mély lelki drámákat is bemutatnak.

A sorozat készítői ezúttal is ügyeltek arra, hogy a bibliai történetet ne csupán felidézzék, hanem újszerű, emberközeli módon meséljék el, amelyben Jézus és követői nem elérhetetlen ikonok, hanem hús-vér emberek, küzdelmekkel, reményekkel, félelmekkel. Az ötödik évad egyik legmegrázóbb és legérzékenyebben feldolgozott szála Júdás árulása. A karaktert összetett személyiségként mutatja be a világszerte népszerű sorozat, részletesen ábrázolva döntéseit és lelki vívódását. A történet mélyebb értelmet nyer, és szokatlan perspektívából láttatja a húsvéti események egyik legtragikusabb mozzanatát.

Minden epizód az utolsó vacsorából vett, a sorrendtől eltérő jelenetekkel kezdődik, majd virágvasárnaptól a Getsemáni kertig visszatér a kronologikus történetmeséléshez. A visszaemlékezések részletesen bemutatják a tanítványok hátterét.

A kiválasztottak – minden idők legnagyobb közösségi finanszírozással készült televíziós produkciója – eddig is különleges érzékenységgel dolgozta fel a keresztény hit alaptörténeteit, és az ötödik évad is ezt a hagyományt viszi tovább. Az új részek egyszerre építenek a dráma erejére, a bibliai történetek ismeretére és azokra az egyetemes emberi értékekre, amelyek generációkon és vallásokon átívelően hatnak. A színészi alakítások, a díszletek és a zene egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a nézők ne csupán tanúi legyenek Jézus utolsó napjainak, hanem érzelmileg is részeseivé váljanak ennek a kivételes utazásnak.

A kiválasztottak – 5. évad: október 18-tól, szombat délutánonként a Dunán.