Újra keresik Az év magyar nótáját – október 10-ig még bármire szavazhat a közönség

Még tart a Dankó Rádió közönségszavazása, amelynek célja, hogy ismét megválasszák Az év magyar nótáját. A dalverseny nemcsak a magyar zenei hagyományok ápolását szolgálja, hanem azt is bizonyítja, hogy a hungarikum minősítést elnyert magyar nóta – mint a nemzeti kultúra egyik legszebb öröksége – ma is élő és szeretett műfaj.

Először, 2023-ban az Akácos út, tavaly pedig a Messze van a kicsi falum lett Az év magyar nótája a Dankó Rádió közönségszavazásán. Idén újra voksolhatnak a hallgatók kedvencükre: október 10-én zárul az első válogató, amely alapján elkészül a legjobb harminc magyar nóta listája. A verseny részleteiről a magyar zene rádiójának munkatársai beszéltek az M5 Librettó című műsorában.

„Most még bármelyik magyar nótára szavazhatnak, legyen az műfajon belül hallgató, csárdás vagy andalgó. A voksok összesítése után az első harminc szerzemény versenyez tovább. Most még teljesen zsákbamacska, hogy idén melyik magyar nótára rezonál a közönség lelke. A Vén cigány című dal tavaly és tavaly előtt is a második lett, ezért nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy idén hányadik helyen végez” – fogalmazott Gaál Zoltán, a Dankó Rádió műsorvezetője.

A szervezők szerint a magyar nóta iránti lelkesedés töretlen, a műfaj továbbra is élő és szeretett része a magyar kultúrának. A Dankó Rádió adása mellett az általa képviselt műfajt bemutató élő koncerteket is mindig nagy érdeklődés kíséri, ezért a szavazás eredményhirdetésének otthont adó, október 29-i, szerdai mátészalkai Dankó Klubot a rádió élőben közvetíti majd.

„A Tudod-e még az én nótám? című műsorban élőben jelentkezünk a mátészalkai Dankó Klubról, ahol cigányzenekar előadásában hangzik el a szavazatok alapján legjobb 10 közé jutott magyar nóta. Az adás végén pedig kihirdetjük 2025 legjobbját” – mondta Budai Beatrix előadóművész, a csatorna műsorvezetője, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a szavazók között értékes nyereményeket sorsolnak, köztük páros belépőjegyet az idei Dankó Gálára, a Magyar Zene Házába.

Szavazzon Ön is az év magyar nótájára!

Fotó: MTVA