Orbán Viktor gratulált a Nobel-díjjal elismert Krasznahorkai Lászlónak

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált Krasznahorkai Lászlónak, miután csütörtökön kiderült, hogy a magyar író kapja az irodalmi Nobel-díjat.

A kormányfő azt írta közösségi oldalán:

„Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk!”

Mint írtuk, a Nobel-díj hivatalos Facebook-oldalán azt közölték csütörtökön, hogy Krasznahorkai László a díjat „lenyűgöző és látnoki életművének elismeréseként kapja, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét”.

Az irodalmi kategóriában ő lett a második magyar Nobel-díjas Kertész Imre 2002-es elismerése után.

