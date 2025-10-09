Orbán Viktor gratulált a Nobel-díjjal elismert Krasznahorkai Lászlónak

A kormányfő azt írta közösségi oldalán:
„Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk!”
Mint írtuk, a Nobel-díj hivatalos Facebook-oldalán azt közölték csütörtökön, hogy Krasznahorkai László a díjat „lenyűgöző és látnoki életművének elismeréseként kapja, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét”.
Az irodalmi kategóriában ő lett a második magyar Nobel-díjas Kertész Imre 2002-es elismerése után.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)