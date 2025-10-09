Egereket taxiztatott Pásztor Anna

A Duna új szórakoztató talkshow-jában, az Azt beszélikben a közösségi média virális tartalmait kommentálva derült ki, hogy a műsor egyik sztárvendége, Pásztor Anna nem osztja sokak fóbiáját: olyannyira nem fél az egerektől, hogy egyszer meg is mentette őket.

A fóbiák is szóba kerültek az Azt beszélik vasárnapi, első adásában egy olyan nőről szóló hír kapcsán, aki annyira iszonyodik a gyümölcsöktől, hogy saját TikTok-csatornát indított, amelyen bemutatja, hogyan próbálja leküzdeni félelmét. Van olyan gyümölcsevős videója, amelyet csaknem 30 millióan néztek meg. A Duna új talkshow-jának sztárvendégeit megosztotta a téma, míg a színművész szekció – Náray Erika és Nagy Sándor – bevallotta, egerek és patkányok terén bizony borzonganak, a műsorvezető, énekes Kovács Áron nem tudott azonosulni problémáikkal. A negyedik vendég, Pásztor Anna bevallotta, hogy egyáltalán nem tart a pici rágcsálóktól, egyszer még meg is mentette őket.

„Taxiztattam az egereket. Volt egy olyan házunk, ahol elszaporodtak. Készítettem egy csapdát befőttesüvegből, és sajt segítségével csaltam be őket oda. Miután megfogtam őket, befedtem az üveget, beültem a kocsiba, hogy szabadon engedjem őket a réten” – mesélte a többszörös Fonogram-díjas énekes, előadó a stúdióban.

A fóbiákkal kapcsolatos témaindító videó kapcsán azt is elmondta: fia nem szereti a gyümölcsöket. „Úgy született, hogy mindent megevett, aztán valami eltört benne. Ha boltba megyünk és a gyümölcsök felé tartunk, erősebben szorítja a kezemet. Nem is eszi meg őket” – árulta el a talkshow vendégeként.

A Duna új, a közösségi média virális tartalmaival foglalkozó Azt beszélik című műsora vasárnap 18:45-től ismét várja a nézőket a Dunán. A műsorvezető, Mészáros Ibolya ezúttal Janza Kata, Pásztor Anna, Harsányi Levente, Ujvári Zoltán Szilveszter – ismertebb nevén – Zola társaságában beszéli ki a meglepő, humoros, esetenként komoly és megdöbbentő tartalmakat.

Fotó: MTVA