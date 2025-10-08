A múlt üzenete: civilizációnk történetét vizsgálja az M5 új dokumentumsorozata

Október 13-tól a Civilizációnk titkai című új, háromrészes dokumentumfilm-sorozat mutatja be hétfő esténként a közmédia kulturális csatornáján, hogyan formálta az emberiség történelmét a természet. A sorozat rávilágít, miként hatottak láthatatlan erők – például az éghajlat, a környezet vagy a betegségek – a civilizációk felemelkedésére és bukására, még jóval azelőtt, hogy az emberiség tudatos alakítójává vált volna a globális történéseknek.

A sorozat az ember, a táj és az éghajlat közötti kölcsönhatásokra fókuszál, és bemutatja, hogy a civilizációk sorsa gyakran nemcsak az emberek döntésein múlt, hanem a természet kiszámíthatatlan változásain.

A nézők betekintést nyerhetnek abba, hogyan befolyásolták az éghajlatváltozások, a természeti katasztrófák vagy a járványok a történelem nagy fordulópontjait – például a bronzkori civilizációk rejtélyes összeomlását, a klasszikus kultúrák felemelkedését vagy a Római Birodalom hanyatlását.

A sorozat CGI-technológiával, műholdfelvételekkel, 3D rekonstrukciókkal és vizuális animációkkal kelti életre az ókori világ városait és tájait. Emellett vezető történészek és régészek, valamint új tudományágak képviselői – paleoklimatológusok, genetikusok, geológusok – osztják meg legfrissebb kutatásaik eredményeit.

Az október 13-án érkező első rész a bronzkori civilizációk bukására koncentrál – arra az időszakra, amely a kivonulás történetének és a trójai háborúnak is történelmi hátteret adott. A második epizódban a klasszikus civilizációk felemelkedésének útját követhetik végig, a harmadik rész pedig a Római Birodalom bukását vizsgálja új megközelítésben: globális járványok, klímaváltozás és túlnépesedés összefonódásaként.

A sorozat vetítése egyben felvezetése is a Magyar Tudomány Napjának, amelyet minden évben november 3-án ünneplünk, annak emlékére, hogy 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel gróf Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság (a mai Magyar Tudományos Akadémia) megalapítására. Ehhez kapcsolódva a közmédia csatornái – köztük az M5, a Duna, a Kossuth Rádió és a Bartók Rádió – több tudománynépszerűsítő műsorral, interjúval, tematikus összeállítással és ismeretterjesztő riporttal is készülnek. A programsorozat a nemzetközi Tudomány Hetébe is átnyúlik.

Civilizációnk titkai: az M5 kulturális csatornán és a Médiaklikken október 13-tól.

