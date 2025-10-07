Podcast-sorozatot indít Selyemzsinór címmel a közmédia

Gondolatébresztő témák, asszociációk és történetek – ezt kínálja a Selyemzsinór, a Médiaklikk és az M5 kulturális csatorna online felületein október 3-tól péntekenként 21 órától jelentkező különleges podcast. A műsor házigazdája Gulyás István, aki a hét meghatározó közéleti eseményeiről kezdeményez párbeszédet aktuális vendégeivel.

Gondolatjátékra hívja vendégeit Gulyás István, az M5 csatornaigazgatója és műsorvezetője a közmédia új, online asszociációs műsorában. A formátum különlegessége, hogy nem előre gyártott kérdések és válaszok határozzák meg a beszélgetést, hanem a szavakból kibomló asszociációk, amelyek friss nézőpontokat, váratlan összefüggéseket és személyes történeteket hoznak felszínre. Így minden adás megismételhetetlen, és hiánypótló módon ötvözi a közéleti reflexiót a játékossággal. A házigazda minden adásban három beszélgetőpartnert lát vendégül, akikkel négy, színes lap mögé rejtett, többféle közéleti vagy kulturális összefüggéshez is kapcsolódó kifejezésről folytat diskurzust. A lapokat a beszélgetés közben fordítják fel, a szavak így fokozatosan adják meg a műsor ritmusát és témáit.

A Selyemzsinór egyszerre szellemi társasjáték és közéleti podcast: gondolkodó emberek, asszociációk, történetek és nézőpontok találkozása.

A cím mögött egy szimbólum áll: a „selyemzsinór” lehet a hatalom hideg jelképe, de a huszáregyenruha védő dísze is, vagy éppen a boldog békeidők függönyzsinórja, amelynek megkötésével az otthonokba engedték a fényt. A műsor ezekkel a jelentésekkel is játszik, teret adva a közönség értelmezésének.

„Tulajdonképpen ez egy játék. Egy szó megjelenik az asztalon, majd erről a szóról beszélgetünk politikai, kulturális, antropológiai, történeti, morális és filozófiai szempontból, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle” – fejtette ki a podcast kapcsán Gulyás István az Agenda című műsorban.

A Selyemzsinór interaktív élményre is hívja a közönséget: a nézők kommentben oszthatják meg saját gondolataikat, javasolhatnak szavakat vagy történeteket, és hozzájárulhatnak a közös gondolkodáshoz. Ezzel kapcsolatban Balogh Péter, az M5 felelős szerkesztője úgy fogalmazott:

„Mindenhol figyelünk a nézők hozzászólásaira, így egy-egy kommenttel, jó gondolattal akár alakítani is tudják majd a következő műsor témáit és a vendégeit”.

A Selyemzsinór podcast első adását megnézhetik az M5 kulturális csatorna YouTube-csatornáján.

Selyemzsinór – minden pénteken 21 órától a Médiaklikken és az M5 YouTube-csatornáján.