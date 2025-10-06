Ivancsics Ilona saját zöldségeivel gyógyította meg magát

A Jászai Mari-díjas színművész nemcsak a színpadon, hanem a kertben is maradandót alkot: szentendrei otthonában már harminc éve maga gondozza varázslatos kertjét. A vegyszermentes termények nemcsak családja asztalát gazdagítják, hanem egészségét is helyrehozták – mesélte a Ridikül című talkshow vendégeként.

Egy vidéki városban, a somogyi Nagybajomban nőtt fel Ivancsics Ilona, de csak felnőttként kezdte el érdekelni a kertészkedés. A Jászai Mari-díjas színművész a 80-as évek végén költözött a fővárosból Szentendrére, ahol egy életre elvarázsolta őt a természet és a kertápolás.

„Hobbikertész vagyok. Nagy büszkeségem, hogy mindent magam ültettem a kertemben. Teljesen tapasztalatlan voltam, amikor belefogtam, a szomszédoktól kaptam rengeteg segítséget. Harminc év alatt gyönyörű kert növekedett, dísznövényekkel és magaságyásokkal. Nekem a legfontosabb motivációm a család egészsége volt, hogy vegyszermentes ételt tudjak tenni az asztalra” – kezdte a Duna Ridikül című műsorában Ivancsics Ilona. Hozzátette, hivatása mindig is sok idejét elfoglalta, de a kertészkedést sosem hanyagolta. Leszögezte, kizárólag természetes permetszereket használ növényei ápolásánál, termésüket pedig hagyományosan tartósítja, a nagymamáktól tanult, dunsztolásos módszerrel.

„Szörpöket, lekvárokat, savanyúságot is elteszek. A paradicsom mellett sok padlizsánt és cukkinit terem a kert, ezekből tésztaszószt szoktam készíteni, a fűszerkertem finomságaival ízesítve” – fogalmazott. Ivancsics Ilonának a saját maga által termelt termények fogyasztása segített emésztőrendszeri problémáin is, amelyekről sokáig azt gondolta, meg kell tanulnia együtt élni ezekkel. A beszélgetésben résztvevő növényorvos, Sipos József, a közmédia műsorainak állandó szakértője hangsúlyozta, ha friss, vegyszermentes és házilag feldolgozott zöldségeket fogyasztunk, az támogatja a bélflóra egyensúlyát és az emésztőrendszer megfelelő működését.

A teljes beszélgetés – amelyben azt is elárulja, hogyan készít rostgazdag, egészséges fánkot cukkiniből

