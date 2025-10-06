Bíró Ada magyar hősökkel ír médiatörténelmet – Jön a Delta 5. évada

A közmédia díjnyertes tudományos-ismeretterjesztő műsora október 12-től új részekkel jelentkezik vasárnap délutánonként a Dunán. A Delta – a korábbi évadokhoz hasonlóan – ismét médiapiaci újdonsággal rukkol elő: az első adás kizárólag a mesterséges intelligencia technológiájával készült.

A 2025-ös Silk Road Global Awards-on legjobb innováció kategóriában díjazott Delta október 12-én új évaddal tér vissza a Dunára. Az első epizód, a Hős címet viseli és egy újabb mérföldkövet jelent a hazai televíziózásban, hiszen elkészítéséhez kizárólag a mesterséges intelligencia technológiáját használták. Az adásban a magyar történelem legnagyobb hőstettei és a cselekedeteikkel naggyá váló „kis emberek” is szerepet kapnak. Bíró Ada, hazánk első MI-műsorvezetője századokat felölelő időutazásra hívja a nézőket, bámulatos képsorokkal elmesélve a hősök történetét, úgy, ahogyan ő látja. A nyitóepizódban mások mellett feltűnik Búvár Kund, megelevenedik Szondi két apródja, valamint megszólal az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilma és a természettudós, feltaláló, Jedlik Ányos is.

Az évad további epizódjaiban Bíró Ada ismét Fejős Ádámmal várja a nézőket. A műsorba meghívott vendégek egy-egy hétköznapi fogalmat tárnak fel a szakmájuk tükrében, korábban sosem hallott kapcsolódások mentén mutatják be a minket körülvevő világ összefüggéseit. A lebilincselő történetek mellett a tudományos élet újdonságairól sem maradnak le, ezeket Bíró Ada általa megteremtett képekkel és videókkal ismerteti a Delta-hírekben.

A mesterséges intelligencia segítségével megalkotott képernyős újabb exkluzív interjúkkal jelentkezik. Az 5. évadban Erkel Ferenc, Feszty Árpád, Margaret Mitchell, Abigail Adams, Charles Dickens, valamint a Titanic kapitánya, Edward John Smith mesél. A hiteles forrásokon alapuló riportokban a jövő technológiájával élethűen elevenednek meg a múltból az egyetemes történelem nagyjai.

Delta 5. évad – október 12-től, vasárnaponként 16:05-től a Dunán.