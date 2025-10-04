Azt beszélik: Online trendek „kibeszélőshow-ja” sztárvendégekkel vasárnap kora esténként a Dunán

Színművészek, zenészek, műsorvezetők és egy pszichológus szakértő alkotja az új szórakoztató talkshow csapatát, akik hetente változó felállásban beszélik ki a közösség média trendjeit. Meglepő, humoros, esetenként komoly és megdöbbentő témákkal, Mészáros Ibolya műsorvezetésével várja a nézőket vasárnaponként 18:45-től az Azt beszélik a Dunán.

Új műsorral várja október 5-től nézőit a Duna. A vasárnap kora esténként látható Azt beszélik című szórakoztató talkshow a közösségi média virális tartalmaival foglalkozik. A műsorvezető Mészáros Ibolya színművész, beszélgetőpartnerei pedig olyan ismert személyek, akik gyakran ütköztetik markáns véleményüket. A színművészek, zenészek, műsorvezetők alkotta állandó vendégek – akikkel a nézők hetente változó felállásban találkozhatnak – személyes történeteiket, tapasztalataikat is hozzáteszik a kiindulási pontként szolgáló hírekhez.

A könnyed, olykor humoros, máskor komolyabb hangvételű talkshow vendégei között várja a nézőket Náray Erika színművész, énekes, szinkronszínész, Pásztor Anna többszörös Fonogram-díjas énekes, előadóművész, valamint a Jászai Mari-, eMeRTon- és Honthy-díjas Janza Kata, a musicalek koronázatlan királynője, a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja. A „kommentszekciót” erősíti továbbá Harsányi Levente a SzerencseSzombat és a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, Nagy Sándor Jászai Mari-díjas színművész, énekes, Csonka András Szenes Iván- és Kránitz Lajos-díjas színművész, énekes, Kovács Áron rádiós- és televíziós műsorvezető, énekes, valamint Ujvári Zoltán Szilveszter, avagy ismertebb nevén Zola zenész, énekes. Ha pedig nem elég a vélemény, a személyes tapasztalat, vagy ha a téma túl drámai, netán csak annak tűnő vibe, akkor segítségként szakértőre, a pszichológus F. Takács Istvánra is számíthatnak.

A műsor célja, hogy szakmai igényességgel, ugyanakkor közérthetően mutassa be és vitassa meg a közösségi médiát meghatározó, közönséget foglalkoztató tartalmakat, legyenek azok friss, vagy a közvéleményt akár már jó ideje foglalkoztató témák.

Ha tudja, hogy mit jelent stalkolni az influenszereket, rollolni a feedben, illetve mi a flash-elés vagy vibe-olás, akkor azért, de ha nem érti ezeket a kifejezéseket, akkor még inkább Önnek szól a közmédia új műsora. Nézze minden vasárnap 18:45-től az Azt beszélik című talkshow-t a Dunán, amelyben Mészáros Ibolya műsorvezető és sztárvendégei beszélgetnek a közösségi média világának trendjeiről!

Kiemelt kép: MTVA