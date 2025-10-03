Kapu Tibor is gitározik a Bagossy Brothers új klipjében – VIDEÓ

Kapu Tiborral és több Kárpát-medencei magyar gyermekkórussal közösen adja elő a Visszajövök című slágerét a Gyergyószentmiklósról induló Bagossy Brothers Company új videóklipjében.

A dal a magyar asztronauta előadásában a Nemzetközi Űrállomáson is felcsendült már – emlékeztetett a Maszol.ro, hangsúlyozva, hogy Kapu Tibor nagy zenerajongó.

A portál feidézte, hogy a magyar űrhajós meglepetésvendégként szerepelt a Bagossy Brothers Company budapesti koncertjén szeptemberben, ahol azokat az űrben készült videófelvételeket is bejátszották, amelyeken Kapu Tibor egy akusztikus gitáron a Visszajövök című dalt játszotta el az űrállomáson.

A most bemutatott videóklipben

azt is láthatjuk, hogyan gitározott a Nemzetközi Űrállomáson a súlytalanság állapotában a magyar űrhajós.

A produkcióban a zenekar és az asztronauta mellett közreműködtek gyerekkórusok a Kárpát-medence magyarlakta tájairól, valamint felvillannak a Budapest Parkban rögzített koncertfelvételek.

Kapu Tibor egyébként évek óta ukulelén játszik a saját zenekarában, a Szégyelld Magad Katában. Az együttest egyetemi barátjával, a gitáros Dobi Dániellel és a szövegíró-énekes Erky-Nagy Katalinnal alapították, és Kitagadott kisbolygó címmel már megjelent az önálló albumuk is.

