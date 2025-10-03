Gitárra cseréli a kardot Kádár L. Gellért

A Duna Család-barát magazinjában vendégeskedett Kádár L. Gellért, aki a Hunyadi-sorozat főszereplőjeként nemcsak Magyarországon, hanem világszerte ismertté vált. Az elmúlt időszakban Olaszország, Hollandia és Kanada közönsége is elismerte munkáját. Mindemellett új feladatáról is beszélt: egy szerelmes gitárhőst alakít Dobó Kata új filmjében.

„Olaszországban, Riminiben, Nápolyban és Rómában, előtte egy torontói filmfesztiválon jártam, amit megelőzött Amszterdam, ahol egy díjátadó ünnepségen vettem részt. A kapuk azóta is csak nyílnak” – kezdte Kádár L. Gellért, a Hunyadi János magyar hadvezérről szóló történelmi sikersorozat címszereplője, aki szerint különösen izgalmas megtapasztalni, mennyire másképp fogadja szériát a nemzetközi közönség.

Az olasz közönség például hamar megszerette a történetet, és a római tartózkodása alatt a színművész azt tapasztalta, hogy szinte mindenki felismeri és gratulál neki, de a tengerentúlon is sikert aratott a produkció. „Szép eredmény, hogy Kanadában nemcsak az ott élő, nagy számú magyar közösség lelkesedett a sorozatért, hanem a helyiek is” – fűzte hozzá. A színész szerint a Hunyadi karrierje kulcsfontosságú munkája, ami belépőt jelenthet számára a nemzetközi filmes világba, és egyre több olyan szakmai találkozása van, amely hosszú távon is lehetőségeket rejthet.

Hozzátette, a promóció mellett új filmen is dolgozik, amelyben teljesen más oldalát mutatja meg a nézőknek. A Még egy kívánság című romantikus vígjátékban egy zenész karaktert formál meg, ezért ezúttal nem kard, hanem gitár kerül a kezébe. „Hálás vagyok ennek a szerepnek, mert egy más színt tudok megmutatni magamból. A Hunyadiban nagyon erős maszkulinitás jelenik meg, itt pedig egy fiatalabb, érzékibb, érzelmekben sokkal gazdagabb karaktert alakíthatok.”

