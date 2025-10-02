Világhírű filmdrámák főműsoridőben – érzelmi utazásra hív a Duna októberi filmes kínálatával

Péntek esténként, főműsoridőben különleges őszi filmélményt kínál a Duna olyan alkotásokkal, amelyek különböző stílusban, de mind az emberi lélek rejtelmeit, identitásválságokat, vágyakat és a morális dilemmákat vizsgálják.

A Duna októberi sorozatában két olyan alkotás is helyet kap, amelynek rendezője Francois Truffaut, a francia új hullám emblematikus alakja. Elsőként október 3-án 20:45-kor a Jules és Jim című romantikus filmdráma látható. A történet szerint két férfi főszereplő barátságát egy váratlan kihívás teszi próbára: mindketten beleszeretnek ugyanabba a nőbe, Catherine-be. A szerelmi háromszög bemutatása mellett a film az emberi szabadságvágy természetéről is mesél a karakterek belső vívódásain keresztül.

Október 10-én 20:50-kor A nagy balhé című amerikai gengszterfilm várja a nézőket. George Roy Hill több Oscart is elnyert alkotása a szélhámosok világának hamis romantikáját mutatja be. A fordulatos történet a kockázatvállalás és a döntések következményeinek örök kérdését feszegeti, miközben egyszerre szórakoztató, mégis feszült hangulatban tartja a közönséget a két főszereplő, Paul Newman és Robert Redford felejtetlen játéka.

Október 17-én ismét egy Truffaut-film, az Adele H. története következik, amely a 19. század meghatározó francia írója, Victor Hugo lányának tragikus sorsát eleveníti meg. A film a megszállott szerelem és a lassú önfeladás drámája, amelyben a vágy és az identitásvesztés fájdalmasan fonódik össze.

A sorozat lezárásaként, október 31-én a Klein úr látható, a második világháborús Franciaországban játszódó megrázó dráma. A film a személyazonosság, a felelősség és a társadalmi bűnrészesség kérdéseit tárja fel, miközben sötét és komor hangulatával hosszú időre nyomot hagy a nézőben, Alain Delon és Jeanne Moreau főszereplésével.

Világhírű filmdrámák főműsoridőben – októberben péntek esténként a Dunán.

Fotó: MGM International Television Distr. Inc.