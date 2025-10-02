Elhunyt Medgyesi Mária Jászai Mari-díjas színésznő, az Operettszínház örökös tagja

Kilencven éves korában elhunyt Medgyesi Mária Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, a Budapesti Operettszínház örökös tagja.

A színésznő halálhírét Peller Károly színművész jelentette be közösségi oldalán. „Tegnap átszerződött régi játszótársaihoz az Égi Társulathoz a MESTEREM!” – írta posztjában a színész.

Medgyesi Mária 1935. január 13-án született Budapesten. Már gyermekkorában imádott énekelni, mégis először drámai színésznő akart lenni. 1957-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskola színész szakán, osztálytársai között volt Garas Dezső, Fülöp Zsigmond, Harkányi Endre, Láng József és Lőte Attila, és már negyedévesen játszott a Csárdáskirálynőben Szinetár Miklós rendezésében – írta a Fidelio magazin.

Medgyesi Márai pályafutását a debreceni Csokonai Színházban kezdte.

1958–60-ban a kecskeméti Katona József, 1960–62-ben a pécsi Nemzeti, 1962–64-ben a veszprémi Petőfi, 1964–66-ban a győri Kisfaludy Színházban játszott. Kilenc évet töltött vidéken, amikor Seregi László, az Operettszínház akkori főrendezője szerződést ajánlott neki. 1966-ban szerződött a Fővárosi Operettszínházhoz, amelynek 1998-ban örökös tagjává választották.

Medgyesi Mária végigjátszotta az operettirodalom legnagyobb primadonnaszerepeit Szilviától Sybillig.

Az ’50-es, ’60-as évek népszerű filmszínésze volt olyan művészek társaságában, mint Latinovits Zoltán, Domján Edit, Bessenyei Ferenc vagy Ajtay Andor.

1990–1999 között a Budapesti Operettszínház zenés színészképző stúdiójának beszédtanára, majd 1992-től a Ferencvárosi Művelődési Központban működő Szivárvány Színiiskola színészmesterség és beszédtanára volt. 2003 őszétől a Shakespeare Színiakadémia művészi beszéd tanára volt.

„A pontosság és az alázat a legfontosabb” – ez volt a krédója

Medgyesi Mária 90. születésnapja alkalmából idén januárban a Nemzeti Fotóarchívum is egy terjedelmes anyagot közölt a színésznőkről, amelyben korabeli fotókkal együtt elevenítették fel a karrierjének főbb állomásait. Ezt az írást itt tekintheti meg.

Kiemelt kép: Budapest, 2019. január 23. Medgyesi Mária Jászai Mari-díjas színművésznő, rendező, a Budapesti Operettszínház örökös tagja a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának SZOP stúdiójában. A műsorban a meghívott vendégek a művésznő munkásságát és pályáját elevenítették fel.