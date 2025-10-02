D. Nagy Lajos műfordítóként is kamatoztatja nyelvtudását

Három idegen nyelven beszél a Bikini együttes népszerű énekese. D. Nagy Lajos kedvtelésből, barátainak készített egyik fordítását, majdnem hivatalosan is kiadták – osztotta meg a Duna Családi kör című műsorának vendégeként.

Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött D. Nagy Lajos, aki a több új taggal felálló Bikini együttes énekeseként hosszú, országhatárokon átívelő turnésorozaton vett részt. A Duna délutáni magazinműsorában nemrég ünnepelt 75. születésnapja alkalmából köszöntött énekes, aki évtizedek óta meghatározó alakja a magyar könnyűzenei életnek, elárulta, most sem a pihenés, hanem a stúdiómunka következik.

Zenei elfoglaltságai miatt kedvelt hobbija, a műfordítás is háttérbe szorul. D. Nagy Lajos szívesen kamatoztatja idegen nyelvi tudását műfordítóként, egyelőre barátait örvendeztetve meg tevékenységével. „Három nyelven beszélek. Először a németet tanultam meg, köszönhetően annak is, hogy nagyapám osztrák származású. Majd jött az angol és az olasz” – mondta a Duna délutáni magazinműsorában, a Családi körben az énekes.

Műfordítói munkássága kapcsán elmesélte, egy horvátországi nyaraláson akadt kezébe egy angol nyelvű könyv, ami egy kalózról szólt. „Barátaim kérdezték, hogy miről szól a regény, én pedig lefordítottam nekik. Annyira tetszett nekik, hogy kézről-kézre adták és javasolták, hivatalosan is adassam ki” – mesélte. Végül megkeresték a szerző londoni könyvkiadóját, ahonnan azonban azt a választ kapták: csak akkor járulnak hozzá a magyarországi kiadáshoz, ha a szerző első művével kezdi. Az említett regény azonban már a hetedik volt a sorban, így a továbbiak magyar nyelvre történő fordítása nagy munkát jelentett volna. „Ahhoz, hogy jó műfordító legyen valaki a magyart kell először nagyon jól tudni” – szögezte le hobbija kapcsán D. Nagy Lajos.

Kiemelt kép: D. Nagy Lajos, a Bikini énekese a Duna Televízió Családi kör című műsorában. (Fotó: MTVA)