Elek Juditra emlékezik a közmédia

Életének 87. évében elhunyt Elek Judit, Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, a magyar filmművészet kiemelkedő alakja. Pályafutása során olyan meghatározó alkotásokat készített, mint a Sziget a szárazföldön, az Árvácska, a Mária-nap vagy a Meddig él az ember?

Munkáiban következetesen az emberi sorsok, társadalmi kérdések és a női perspektíva álltak a középpontban. A Balázs Béla Stúdió egyik legfontosabb rendezőjeként a magyar film történetében maradandó nyomot hagyott.

Elek Judit emlékére a közmédia M5 csatornája október 2-án 18 órától vetíti a rendezővel 2024-ben készült portréfilmet Kontúr – Elek Judit címmel. A Duna Worldön október 3-án 19:30-tól látható a Sziget a szárazföldön a rendező 1969-ben készült, emblematikus játékfilmje.

Kiemelt kép forrása: MTI/Vasvári Tamás