Azt beszélik: Könnyed, humoros, olykor komolyabb hangvételű talkshow a Dunán

Azt beszélik címmel indul új, szórakoztató műsor október 5-én a Dunán. A vasárnap kora esténként 18:45-kor kezdődő talkshow a hét legfontosabb és legérdekesebb közösségi médiatartalmaival foglalkozik, a friss témák mellett ugyanakkor a közvéleményt akár több évtizede foglalkoztató témák is felbukkannak. A fiataloktól az idősekig mindenki számára tartogat könnyed, humoros, de olykor komolyabb hangvételű tartalmakat a műsor. Az egyes témákról állandó sztárvendégek mondják el véleményüket, tapasztalataikat a műsor pszichológus szakértője, F. Takács István társaságában. A műsorvezető Mészáros Ibolya színművész, aki a produkció révén mutatkozik be a képernyőn.

„Célunk, hogy olyan, az interneten megjelenő hírekről, videókról beszélgessünk, amelyek felborzolják a kedélyeket, amikkel sokan foglalkoznak, többen felfigyelnek. Mindezt minél egyszerűbb nyelven, mindenki számára érhetővé tesszük, szórakoztató módon” – mondta az M1 Ma reggel című műsorában Mészáros Ibolya. Hozzátette, az állandó vendégként kommentelő sztárok az élet több területéről érkeznek és személyes történeteiket, tapasztalataikat is hozzátehetik a kiindulási pontként szolgáló hírekhez. „Bár elsősorban a szórakoztatás a műsor célja, de nem megyünk majd el a komoly témák mellett sem, ha valós problémákat, szorongásokat kell megfogalmazni, azt is megtesszük” – szögezte le a műsorvezető, aki a debreceni teátrumnál töltött tíz év után a pandémia időszakában kóstolt bele az online műsorvezetésbe, majd a televíziózás világába. Az Azt beszélik házigazda szerepében vasárnaptól pedig országos ismertségre is szert tehet.

A színművészek, zenészek és műsorvezetők alkotta állandó vendégcsapatot pszichológus szakértő is kiegészíti F. Takács István személyében, aki az M1 műsorában kiemelte: a médiában szembe jövő tartalmaknak általában van pszichológiai vonatkozása, ugyanakkor nem kell feltétlen mindent „átpszichologizálni”. „Finom intelligencia és humorérzék szükséges egy ilyen műsorban való szerepléshez. Véleményezni felelősség, hiszen hatással lehet a néző, hallgató gondolkodására. Izgalmas feladat minőségi módon szórakoztatni másokat” – fejtette ki a pszichológus szakértő.

