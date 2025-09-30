Sting szinte már hazajár Magyarországra, ismét Budapesten ad koncertet a brit világsztár

A brit zenész utoljára tavaly lépett fel hazánkban, jövő nyáron ismét láthatják-hallhatják magyar rajongói a budapesti MVM Dome-ban.

Az Amerikában és Dél-Afrikában nagy sikert aratott Sting 3.0 turné egy különleges koncertsorozattal folytatódik Európában. A tizenhétszeres Grammy-díjas Sting 2026. június 18-án, csütörtökön a budapesti MVM Dome-ban lép fel – közölte a Live Nation.

A közleményben kiemelték, hogy Sting új turnéja egy dinamikus korszakot képvisel,

hatalmas repertoárjának válogatott darabjait mutatja be háromtagú formációjával.

Új koncertalbuma a Sting 3.0 Live már digitális formában, CD-n és 180 grammos vinilen is elérhető. A lemez dalait a Sting 3.0 elnevezésű világturnéján rögzítették, legnagyobb slágereinek a gyűjteménye. Sting karrierje során 17 Grammy-díjat nyert, beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame tagjai közé, és világszerte 100 millió albumot adott el, mint a világ egyik legkarakteresebb szólóelőadója és a The Police egykori frontembere.

Sting emellett Golden Globe-díjjal, négy Oscar-jelöléssel, Tony-jelöléssel, a Billboard magazin Century Award díjával, valamint a Kennedy Center Honors kitüntetésével is büszkélkedhet.

A koncertre elsőként Sting hivatalos rajongói klubjának tagjai válthatnak jegyet október 1-jétől az énekes oldalán keresztül, a teljes körű jegyértékesítés október 3-án indul a www.livenation.hu oldalon.

Kiemelt kép: A brit Sting koncertje a Papp László Budapest Sportarénában 2019. július 2-án. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)