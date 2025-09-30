Levente Péter megmentette húga életét

Ma már nyugdíjas zongoratanárnőként tölti mindennapjait a Jászai Mari- és Magyar Örökség díjas színművész, rendező Levente Péter testvére, Judit. Élete azonban csecsemőként veszélyben forgott, de bátyja őrangyalként mentette meg őt a legrosszabbtól – derült ki a Magyarország, szeretlek! legutóbbi adásából.

A magyar népmese napja alkalmából játszott a Duna vetélkedőjében Levente Péter, a 90-es években népszerű tévés mesesorozat, az Égből pottyant mesék egyik házigazdája. Az előadóművész a Boldog születésnapot! elnevezésű játék kapcsán idézett fel egy személyes történetet, amikor kishúga neki köszönhetően „második születésnapját” élhette meg a szombathelyi óvóhelyen, ahol megszületett. Bár családjuk Nagyváradon telepedett le, otthonukból menekülni kényszerültek a világháború eseményei miatt, ezért gyerekkorukat sok költözéssel és olykor bunkerekben megbújva töltötték.

„Kétéves voltam, amikor megmentettem a kishúgom életét. Felébresztettem apámat, hogy menjünk fel, mert szólít a természet. Felkapott, kivitt a pincéből. Január közepe volt, hatvan centis hóval. A húgom ekkor még csecsemő volt. Amikor visszamentünk, apám megnézte őt, és látta, hogy szederkék az arca, kihűlt. Felszaladt vele is, és sikerült magához térítenie” – osztotta meg a műsorban Levente Péter. A művész hozzátette, húga ma is boldogan él, nyugdíjas zenetanárként. A teljes epizód újranézhető a Médiaklikken, amelyen 60 napig a korábbi adások is megtekinthetők.

Magyarország, szeretlek! – vasárnaponként 19:45-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA