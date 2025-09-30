Az idősek előtt tiszteleg október 1-jén a közmédia

A világnap alkalmából a közmédia színes és tartalmas műsorkínálattal tiszteleg az idősebb generáció előtt. Október 1-jén rádiós és televíziós csatornáin is a hála, a megbecsülés, valamint az idősek tudásának, tapasztalatának és életörömének bemutatása kerül a középpontba.

Az ENSZ-közgyűlés 1990-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az idősek társadalomban betöltött szerepére és méltóságuk tiszteletben tartására. A hála és megbecsülés kifejezésének nemzetközi napján a Kossuth Rádió tematikus műsorokkal várja hallgatóit. A Hajnal-tájban megismerhetik Dobay Imrét és családi kertészetüket, amelyet egyik ősük alapított 110 évvel ezelőtt. A tudás, a növények szeretete azóta apáról fiúra száll, és az idősebb generáció tapasztalatával segíti a fiatalokat. A Délelőtt a láthatatlan veszélyekre hívja fel a figyelmet, bemutatva azt is, miként tehető biztonságossá az idősek otthona, hogy csökkenjen az otthoni balesetek száma. Hangsúlyos szerepet kap a mozgás is, főként annak egyik formája, a tánc, amely nemcsak fitten tart, de a lelki fiatalságot is igyekszik megőrizni. A Vendég a háznál a nagymamává válással foglalkozik, majd a Jó napot Magyarország című műsorban Pólus Enikő mentálhigiénés szakembert kérdezhetik a hallgatók élőben. A műsor vendége lesz továbbá a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Gyulay Zsolt, aki arról beszél, mikortól számít idősnek egy sportoló.

Az idősek világnapja kapcsán a Dankó Rádió a Tudod-e még az én nótám? című, 17:05-kor kezdődő műsorában a közösen végzett tevékenységek hiányára próbálja felhívni a figyelmet. Míg régen természetes volt a közös munka és az együtt töltött idő, ma egyre ritkábbak az önkéntes kezdeményezések, a szomszédsági összefogások, a közös éneklések és ünnepek. Ez a felmérések szerint gyengíti az összetartozás érzését és sebezhetőbbé teszi az egyént. Az elmúlt években, a műsorvezető, Popovics László számtalan hallgatóval feszegette ezeket a problémákat, október 1-jén újra beszélget velük.

Az idősek világnapja alkalmából a Nemzeti Sportrádióban Csisztu Zsuzsa Kamuti Jenővel, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett, világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes vívóval beszélget a Sportreggel adásában, a Szakcsi Rádióban pedig a Bartók Rádió Zenei Díjas Kőszegi Imre koncertje hallható 20 órától.

A Duna World október 1-jén 7:35-től műsorára tűzi a Mindennapi című filmetűdsorozat Szeressétek az öregeket című epizódját, majd a nap folyamán a Duna több műsorában is központba kerül a világnap, a Család-barát és Családi kör című magazinműsorok után a 15:30-kor kezdődő Önök kérték!, és az ezt követően látható Ridikül is kapcsolódik a tematikához. Az Időskor a jövőnk címmel látható 21:55-től az Agapé című vallási kerekasztal-beszélgetés a Dunán. A műsor vendégei – Leleszi-Tróbert Anett mentálhigiénés szakember, egyetemi adjunktus, Marx Gyuláné Bodó Erzsébet orvos, a Szombathelyi Egyházmegye idősügyi referense, a zalaegerszegi Gondviselés Háza Idősek Otthonának vezetője, Tímár Dorottya egyetemi hallgató, a Feledhetetlen Alapítvány memóriakövete és Beran Ferenc katolikus pap, morálteológus – arról beszélgetnek, hogy miként tekintünk mai társadalmunkban az idősekre, és hogyan lehetünk támaszaik életük utolsó szakaszában, továbbá arról is, hogy mit tehetünk azért, hogy felkészülten érjen minket saját idős korunk.

Az M5 kulturális csatorna Librettó című élő műsora 16:30-tól a költészet, irodalom, képzőművészet és zene mentén foglalkozik az idősebb kori önkifejezéssel. Fókuszba kerül Rippl-Rónai József művészete, a festő korai munkái sötétebbek, de Kaposváron, idősebb korában kibontakozott világos, színes, vibráló stílusa. Csontváry Kosztka Tivadar legnagyobb és legszínesebb művei is kései periódusában születtek, és Vaszary János művészete is idősödve vált egyre oldottabbá. Minderről bővebben mesélnek a műsor vendégei: Bán Blanka, művészettörténész, Dallos Szilvia színművész, író, Hegedüs Endre zongoraművész és Kováts Kolos operaénekes.

A Csukás Meserádióban szerda reggel kedves gondolatokkal köszönti az időseket Gubik Petra, a rádió hangja, az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban pedig Mikó István Jászai Mari-díjas színművész, a Csukás Meseposta István bácsija szavalja el Benedek Elek Bújócska című versét.

