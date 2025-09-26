Örök szerelméről mesélt Nacsa Olivér

Nemcsak kézzelfogható tárgyakat, hanem egy emblematikus helyszínt is kincsként őriz szívében a Kamera Hungária-díjas és Karinthy-gyűrűs humorista, előadóművész. Nacsa Olivér mindezekről az M5-ön látható, Librettó című kulturális magazinműsor rendszeresen jelentkező, Kincsesláda rovatában beszélt részletesen.

Az embert meghatározó fontos dolgok, nemcsak tárgyak lehetnek, ezt vallja Nacsa Olivér is, aki kincsként őrzi szívében a Budai Várat. „Ez az én kincsesládám. Voltam olyan szerencsés, hogy itt nőhettem fel: itt jártam iskolába és bár ismerem minden zegzugát, de több mint négy évtized után is mindig találok itt valami újabb kincset, újdonságot. Örök szerelem ez a hely számomra, mindig sokat adott az életemhez, és amíg élek, így is lesz” – árulta el a Budai Vár egyik padján ülve a humorista.

Az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának állandó, Kincsesláda című rovatában két szívéhez közel álló tárgyat is megmutatott a nézőknek. Az egyik a Karinthy-gyűrűje, amelyet 2019-ben vehetett át műsorvezető-társával, Bagi Ivánnal együtt, míg a másik a TV Maci. Előbbit szakmai pályafutása koronájaként tartja nagy becsben, és folyamatosan emlékezteti az elmúlt évtizedek sok kedves és meghatározó pillanatára, utóbbi pedig gyerekkorának mementója. Nacsa Olivér a Librettó nézőinek megmutatta azt, az eredetivel méretazonos bábot is, amely – a gyűrűhöz hasonlóan – központi helyet foglal el életében.

Nacsa Olivér kincsesládájának teljes tartalma megismerhető a Librettó Médiaklikken újranézhető adásában.

