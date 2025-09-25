HOBO 80-dalverseny: a győztes közös videóklipben szerepelhet a legendával

Földes László HOBO, a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja, a Petőfi Zenei Díj 2024-es Életműdíjas előadója idén lett 80 éves. A jubileum alkalmából HOBO 80 címmel zenei felhívást indít a közmédia: a jelentkezők saját zenei stílusukban dolgozhatják fel a legendás előadó dalait. A kezdeményezés célja, hogy minél sokszínűbben szólaljanak meg HOBO művei – legyen az rock, blues, hip-hop, elektronikus vagy akár akusztikus feldolgozás.

A HOBO 80 pályázatra bármely magyar zenész, illetve előadó nevezését várják, valamennyi műfaj képviseletében. A jelentkezés részeként egy újragondolt HOBO-dalfeldolgozást, valamint egy rövid bemutatkozást és egy legfeljebb egyperces videóüzenetet várnak a szervezők, továbbá egy kitöltött és aláírt felhasználási engedélyt. A dalfeldolgozásokat a hobo80@mtva.hu e-mail címre várják a szervezők december 10-ig.

A feldolgozásokhoz tíz dal áll rendelkezésre:

Ki vagyok én? (1980) Középeurópai hobo blues II. (1980) Torta (1981) A Fattyú reménytelen szerelme és halála (1984) Szabadíts fel! (1991) Madárijesztő (2009) Kisember (2009) Az új Magyarország (2018) Úgy szeret, hogy semmit sem kér (2022) Pécsi lány (2023)

A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, és a legjobb feldolgozások közül kerül ki az a produkció, amely különleges díjban részesül.

A fődíj egy közös videóklip HOBO-val, amelyhez kommunikációs támogatás is jár, valamint a kiválasztottak bemutatkozhatnak a Petőfi Rádióban és az M2 Petőfi TV-ben. A nyertes emellett felléphet a jubileum alkalmából készített különleges életrajzi film a Viharban születtem díszbemutatóján, valamint értékes HOBO-relikviákkal és ruházati vásárlási utalvánnyal is gazdagodik.

Kiemelt kép: MTVA