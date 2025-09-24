Kulisszatitkok a Csináljuk a fesztivált! színfalai mögül a Család-barátban

Már forgatják a Duna show-műsorának következő évadát. A műsorvezető, Rókusfalvy Lili megmutatta, hol és hogyan készül az adás, míg a tavalyi évad győztes slágerének előadója, Csorba Lóci a Család-barát vendégeként elárulta, milyen „bakit” vétett a próbák ideje alatt.

„Barátságos, vidám hangulatú a műsor, mivel ez nem egy tehetségkutató vagy hagyományos verseny. A sztárfellépők mind kollégák, akik élvezik, hogy a legjobb magyar dalokat énekelhetik, profi stáb közreműködésével. Nekik ez egy jutalomjáték, ezért nagy tisztelettel állnak színpadra az elmúlt generációk kedvenc slágereivel” – kezdte Rókusfalvy Lili, a műsor háziasszonya, aki a Duna délelőtti magazinjában azt is megmutatta, hol készül a show-műsor. Körbevezette a stábot a színfalak mögötti terekben, köztük ott, ahol a produkciókat figyelik műsorvezetőtársával, Fodor Imrével, valamint bejárta az előadók színpadig vezető útját.

Más kulisszatitkokat is megtudhattak a Család-barát adásából, amelyben a tavalyi évad győztes slágerét, a Limbó-hintót előadó Csorba Lóci is vendégeskedett: „Híres, huncut mosolyával dicsért meg az eredeti előadó, Fenyő Miklós, elismerve, milyen jól »leszedtem« őt. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy olyannyira komolyan vettem a feladatot, hogy az egész nyaralás alatt lelkesen tanultam a dalt és a koreográfiát. A próbán azonban kiderült, hogy utóbbi csak a tánckarnak lett volna kötelező” – osztotta meg az énekes, majd hozzátette, sikere titka az lehetett, hogy őszintén élvezte a Hungária-sláger önfeledt karibi hangulatát.

A Duna magyar slágerektől pezsgő showműsora december 6-tól visszatér a képernyőre. A zsűriben Korda György és felesége, Balázs Klári, valamint Janza Kata és Bereczki Zoltán értékeli a slágereket az előző évadhoz hasonlóan. A két állandó házigazda, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre mellett Tótfalusi Fannival is találkozhatnak a nézők. Az Önök kérték és a SzerencseSzombat műsorvezetője exkluzív online interjúkkal jelentkezik a színpad mögül, már a felvételek alatt is.

Csináljuk a fesztivált! 5. évad – december 6-tól a Dunán.

A show-műsor korábbi évadai elérhetők a Médiaklikk ingyenes streamingszolgáltatásában is.

Család-barát – hétköznaponként 9:35-kor és 11:10-kor a Duna műsorán.

Fotó: MTVA