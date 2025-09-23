Új műsorvezetővel tér vissza a 48 perc című műsor

Az M1 és a hirado.hu közös hírháttérműsora, a 48 perc új évaddal tér vissza a képernyőre. A kedd esténként 20:35-kor jelentkező adásokban továbbra is a legfontosabb hazai és nemzetközi történéseket elemzik. A műsor házigazdája szeptember 23-tól a közéleti rádiózásban régóta ismert és elismert szakember, Törőcsik Zsolt lesz.

Új műsorvezetővel, de változatlan küldetéssel tér vissza a képernyőre a 48 perc című hírháttérműsor, amely a hitelesség és a közérthetőség igényével mutatja be, értelmezi, illetve elemzi a nap legfontosabb történéseit. A nézők mostantól kedd esténként számíthatnak arra, hogy részletes elemzésekkel és a kiegyensúlyozott párbeszéddel könnyíti meg a műsor a tájékozódást a hírek világában – szeptembertől Törőcsik Zsolt vezetésével. Több mint 15 éves rádiós tapasztalata, a közélet iránti elkötelezettsége, valamint kiegyensúlyozott kommunikációs stílusa előrevetíti, hogy személye új lendületet ad a műsornak.

Az új házigazda a televíziós bemutatkozása kapcsán elmondta:

„Nagy megtiszteltetés a 48 perc házigazdájának lenni, és egyben kihívás is, amit nagyon várok. Ugyanazt az attitűdöt alkalmazom majd az új feladat során, mint ami eddig is jellemző volt rám: a józan hangot, az egyértelmű kérdésfeltevést és beszélgetésvezetést képviselem”

– fogalmazott Törőcsik Zsolt, aki egyúttal az iránti örömét is kifejezte, hogy a formátum lehetőséget ad az aktuális téma hosszabb kibontására.

A 48 perc kedd esténként arra vállalkozik, hogy az adott nap meghatározó hazai és nemzetközi eseményeit ne csak rövid, híradós formában ismertesse, hanem mélyebb összefüggéseiben is bemutassa. Az adásokban szakértők, elemzők és meghívott vendégek segítenek abban, hogy a nézők árnyaltabb képet kapjanak a világot és Magyarországot érintő folyamatokról. A formátum olyan hiányt tölt ki, amelyet a közönség egyre keres: lehetőséget biztosít a fontos ügyek mélyebb megértésére, a háttérben zajló folyamatok összefüggéseinek feltárására és a következmények átlátható bemutatására.

48 perc – szeptember 23-tól keddenként, 20:35-kor Törőcsik Zsolttal az M1-en és a hirado.hu-n.

