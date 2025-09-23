Sajdik Ferencet saját halottjának tekinti a Kulturális és Innovációs Minisztérium

Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikusművészt a saját halottjának tekinti a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) – közölte a közmédiával a tárca kedden

Közleményében a tárca az életének kilencvenhatodik évében vasárnap elhunyt Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas grafikus, karikaturista, Pom Pom és Gombóc Artúr megformálójának, a Nemzet Művészének életútját méltatva azt írta:

Sajdik Ferenc több mint 300 könyvhöz – különösen ifjúsági és tankönyvekhez – készített illusztrációt, képei generációk szívéhez nőttek. Karikatúráit a Ludas Matyi vicclapból ismerhette meg a közönség. Igazán népszerűvé a rajzfilm tette. Csukás István meseíróval olyan halhatatlan rajzfilmfigurákat teremtettek együtt, mint Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő vagy az esendő, csokizabáló madár, Gombóc Artúr.

Munkásságát 1977-ben Munkácsy Mihály-díjjal, 1984-ben a Szép magyar könyv grafikai díjjal, 1988-ban érdemes művész címmel ismerték el. 2006-ban Budapest díszpolgára lett, 2012-ben Prima Primissima Díjat kapott. 2013-ban Kossuth-díjjal tüntették ki azonnal felismerhető, egyedülálló stílusú rajzaiért, kedvesen groteszk, esendő, összetéveszthetetlen karakterű figuráiért, portréiért, nagy sikerű, mára legendává vált rajzfilmjeiért és könyvillusztrációiért, páratlan életművéért.

2014-ben Hazám-díjban, 2017-ben Magyar Örökség Díjban részesült. 2018-ban Dunakeszi díszpolgára lett, 2023-ban a Nemzet Művésze díjjal tüntették ki. 2025-ben Libri szerzői életműdíjjal ismerték el munkásságát gyerekirodalom kategóriában.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikusművészt saját halottjának tekinti – áll a tárca közleményében.

Kiemelt kép: Sajdik Ferenc (1930-2025) (Fotó: hirado.hu)