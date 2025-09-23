Novodomszky Éva kincseivel folytatódik az Örökölt tárgyaink

Kautzky Armand után Novodomszky Éva várja a nézőket a Családi kör Örökölt tárgyaink című rovatának új évadában szeptember 30-tól a Dunán. A keddenként látható hagyatéki „kisokosban” Novodomszky Éva műsorvezető a dédnagymamája házában rejlő családi ereklyéket mutatja be, miközben a nézők hasznos információkat kaphatnak az összegyűjtött örökség értékéről, az emlékek méltó megőrzéséről.

Szeptember 30-tól, keddenként Novodomszky Éva több generáción át féltve őrzött kincseivel találkozhatnak az Örökölt tárgyaink nézői. A Családi kör műsorvezetője dédnagymamája szarvasi házába látogatva mutatja be öröksége darabjait. A gazdag gyűjteményben a faliórán át a porcelánon keresztül a szódásüvegig minden fellelhető.

„Szeretem a régiségeket, főleg azokat a tárgyakat, amelyekhez emlék kötődik. Szívesen újítok fel egy-két régi bútort, hogy újra használatba vegyem, mint például a dédnagymamám kredencét” – árulta el Novodomszky Éva. A rovat új háziasszonya a második évad tartalmába is bepillantást enged: „Megtalálunk, előhozunk egy hagyatékból olyan tárgyakat, amelyek közül néhányhoz konkrét emlékek fűződnek, másokhoz meg csak egészen halványak. Mindegyiket elvisszük bevizsgáltatni, felértékeltetni és megismerjük az eredetüket. A műsorban bemutatott tárgyakhoz jó tanácsokat is adunk, hogy ha valaki talál hasonlót az otthonában, mihez tud vele kezdeni” – tette hozzá.

A Duna képernyőse szakértőkhöz fordul, hogy megismerje a hagyatékok értékét és a bennük rejlő lehetőségeket. A szakvélemény és az értékbecslés mellett a tárgyak múltját, a hozzájuk fűződő családi anekdotákat is megismerhetik. Az Örökölt tárgyaink amellett, hogy hasznos tanácsokkal látja el a nézőt, ismeretterjesztőként is szolgál.

Az évad tematikájában megjelenik a lakberendezés és az átalakítás, valamint érzékenyebb témák is hangsúlyt kapnak Novodomszky Éva személyes történetein keresztül.

Örökölt tárgyaink – szeptember 30-tól, keddenként a Családi körben Novodomszky Évával a Dunán.

Kiemelt kép forrása: Örökölt tárgyaink/MTVA