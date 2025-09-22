Kállai Ferenc 100 – emlékhétvégével tiszteleg a legendás színművész előtt a közmédia

Idén október 4-én lenne százéves Kállai Ferenc, a nemzet színésze. A közmédia több csatornáján is különleges műsorokkal emlékezik a kivételes tehetségű színészre, aki több mint ötven éven át volt a magyar film, színház és televízió meghatározó alakja.

A Duna, az M5 kulturális csatorna és a Duna World tematikus film- és műsorkínálatában klasszikus vígjátékok, történelmi filmek, drámák és portréműsorok is helyet kaptak – valamennyiben megmutatva Kállai Ferenc gazdag életművének felejthetetlen alakításait.

A Dunán október 4-én, 14 órától látható a Katonazene (1961) című filmdráma. Bródy Sándor: Kaál Samu novellája alapján készült filmben Kállai Ferenc partnere Bara Margit, Szirtes Ádám, Básti Lajos, Őze Lajos és Páger Antal. A Hogy volt?! című múltidéző műsorban 15:50-től emlékeznek a nemzet színészére.

Október 5-én 21 órától a Szépek és bolondok című 1976-os filmet tűzi műsorra a csatorna. Szász Péter rendezését Koltai Lajos fényképezte. Kállai Ferenc a főszerepelőt, Ivicz Istvánt, a hétköznapi kenyérkihordót alakítja, aki hétvégente ambiciózus futballbíró. A főbb szerepekben Bodrogi Gyula, Andor Tamás, Haumann Péter láthatók.

A Duna további két vasárnap is Kállai Ferenc emléke előtt tiszteleg. Október 12-én 14:15 órától vetítik a Kár a benzinért című vígjátékot. Az 1964-es groteszk hangulatú alkotásban sajátos humorral próbálják lebeszélni a nézőt a gépjármű vásárlásról. Kállai színésztársai az autós kalandokban Pécsi Sándor, Sinkovits Imre és Major Tamás. A 2×2 néha 5 című romantikus vígjáték október 19-én 14 órától látható a Dunán. Bár a szerelem és a matematika között néha nehéz különbséget tenni, Ferrari Violetta és Zenthe Ferenc párosa mégis tesz rá egy próbát az 1955-ben bemutatott, zenei slágerekkel tűzdelt klasszikusban.

Portré- és emlékműsorok a színművész tiszteletére

Az M5 kulturális csatorna műsorán október 3-án 12:35-tól A császár parancsára című filmet vetítik. Az 1956-ban készült filmben a francia forradalom hatására alakult titkos társaság vezetője (Bessenyei Ferenc) beleszeret a könyvkereskedő lányába (Ruttkai Éva), akire egy fiatal színész (Kállai Ferenc) is szemet vetett.

Október 4-én 13:55-től Tálentum – Kállai Ferenc színművész címmel interjúk, archív felvételek és szakmabeliek visszaemlékezései mutatják be a színművész pályáját a főiskolától a Nemzeti Színházig, majd a Míg új a szerelem című tévéjáték látható, ebben Móricz Zsigmond önéletrajzi ihletésű története elevenedik meg a 20-as évekből egy olyan párról, akik nem illenek össze. Kállai partnere ezúttal Sunyovszky Szilvia.

Október 6-án 12:35-tól az aradi vértanúk emléknapján az 1970-ben készült a Tizennégy vértanú című történelmi dokumentumfilm látható, Kállai Ferenc mellett olyan színészlegendákkal, mint Bitskey Tibor, Páger Antal vagy Tordy Géza.

A Duna World egy hamisítatlan klasszikus vígjátékot, amely Molière regénye nyomán készült október 4-én 11.30-tól. Várkonyi Zoltán rendezésében a Dandin György, avagy a megcsúfolt férj 1955-ből olyan alkotókkal büszkélkedhet a többi között, mint Bacsó Péter dramaturg, vagy Fábri Zoltán díszlettervező. A film főbb szerepeit Kállai Ferenc mellett Mészáros Ági, Pécsi Sándor, Sulyok Mária és Kibédi Ervin játsszák.

Kállai Ferenc nemcsak kivételes alakításaival, hanem tanárként, mentorként, példaképként is meghatározta a magyar színjátszás irányát. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas művész szerepeinek sokszínűsége, humorának eleganciája, drámai ereje örök érvényű.

Kiemelt kép: Kállai Ferenc (Fotó: MTI/Diósi Imre)