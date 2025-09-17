Nemzetközi díjátadón ismerték el a Deltát a legjobb innováció kategóriában

A Duna nagy múltú tudományos-ismeretterjesztő műsorát a 2025-ös Silk Road Global Awards-on a legjobb innováció kategóriában díjazták. A rangos nemzetközi elismerés visszaigazolása annak, hogy a magyar közmédia innovatív tartalomfejlesztése nemzetközi szakmai mércével mérve is kiemelkedő.

A kínai Kunmingban, Yunnan tartományban tartott háromnapos nemzetközi média fórum keretében tartott Silk Road Global Awards-ra idén 5000 nevezés érkezett a világ 110 országából. Ezek közül a zsűri 58 alkotást választott ki a versenyprogramba, a legjobb 38 díjazott produkció közé a magyar közmédia által nevezett Delta is bekerült. A rangos elismerés azoknak a kiemelkedő médiamunkáknak és projekteknek jár, amelyek újszerű médiamegoldásokat, technológiákat, koncepciókat, formákat, csatornákat vagy módszereket alkalmaznak a hatékony kommunikáció és befolyás érdekében. A pályázati kategóriák között film- és televíziós alkotások, új médiás és AIGC-megoldások, interaktív tartalmak, valamint különleges eseményekhez kapcsolódó produkciók is szerepeltek. Az eseményen több mint 200 nemzetközi és regionális szervezet, valamint 165 médiaszervezet képviselője vett részt, köztük az MTVA is.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója az elismerés kapcsán úgy fogalmazott, visszaigazolást nyert, hogy a közmédia tartalomfejlesztési stratégiája és innovációs szemlélete a nemzetközi médiapiacon is versenyképes és értékteremtő.

(Forrás: MTVA)

„A megújult Delta sikere egyértelmű bizonyíték arra, hogy a tudományos ismeretterjesztés a 21. században is képes széles közönségrétegeket megszólítani. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a műsor a mesterséges intelligencia által kínált innovációkat is használja a tartalmi és gyártási folyamataiban: a közmédia ezzel nemcsak lépést tart a globális trendekkel, hanem képes irányt is mutatni” – tette hozzá.

A fórumot szervező People’s Daily képviselője hangsúlyozta, hogy az elmúlt tíz évben az Egy övezet, egy út program a médiapiacon számos sikeres nemzetközi együttműködést hozott létre. Ezek között Magyarország és az MTVA partnersége is kiemelt példaként szerepel, ami jelzi, hogy hazánk a világ egyik legnagyobb médiaprojektjében is fontos szereplőként van jelen.

Kiemelt kép forrása: MTVA