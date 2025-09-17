Nagy Feró Magyar Péterékről: Nincsenek többségben, ez egy iszonyú hangos kisebbség

„Nem szabad hagyni magunkat. A legfontosabb az, hogy közösségben érezzük magunkat!” – hangsúlyozta Nagy Feró a győri MCC Feszten.
A rockénekes kifejtette a véleményét a belpolitikai csatározásokról és a Tisza Pártról is.
„Nincsenek többségben, ez egy iszonyú hangos kisebbség”
– mondta a Beatrice frontembere Magyar Péter támogatóiról, majd megjegyezte, hogy szerinte a 2026-os választás után is kétharmados többsége lesz a Fidesz–KDNP-nek a parlamentben.
A helyi hírportálnak adott interjúban a legendás rocker pedig elárulta, hogy a koncertezés mellett új dalokon is dolgozik, és beszélt arról is, hogy
következő szerzeményének valószínűleg az lesz a címe, hogy Azahriah terjed, mint a malária.
Kiemelt kép: Nagy Feró énekel a Beatrice együttes koncertjén a Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó Retro Tabán zenei rendezvényen 2025. augusztus 16-án (Fotó: MTI/Lakatos Péter)