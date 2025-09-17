Felújított operafilmek – A Bánk bán nyitja az M5 sorozatát a magyar dráma napján

Az opera műfajának legkiemelkedőbb klasszikusaiból álló zenei és színpadi remekművek, kép- és hangminőségben felújított filmes feldolgozásával várja nézőit szeptembertől az M5 kulturális csatorna. A minden hónap utolsó vasárnapján látható sorozat első darabja, a Bánk bán – a magyar dráma napja apropóján – kivételesen szeptember 21-én látható.

A magyar operakultúra hagyományainak ápolása és megőrzése érdekében a közmédia kulturális csatornája új sorozatot indít szeptemberben. Az MTVA Film Iroda és a Nemzeti Archívum munkatársainak jóvoltából a korábbinál jobb minőségben élvezhetik az operairodalom időtlen alkotásait.

Bár a sorozat minden hónap utolsó vasárnapján jelentkezik, a magyar dráma napja miatt az első felújított operafilmet, a Bánk bánt szeptember 21-én tűzi műsorára a csatorna. A nemzeti opera megkerülhetetlen alkotása, a szenvedéllyel és erkölcsi dilemmákkal átszőtt történelmi mű, Erkel Ferenc Bánk bán című operájának 1974-es előadása Vámos László rendezésében, Simándy József főszereplésével 21:30-tól látható.

A folytatásban már a hónap utolsó vasárnapjain várja felújított operafilmekkel nézőit az M5 kulturális csatorna. Érkezik A sevillai borbély (1976) és A kékszakállú herceg vára (1970). Előbbi Rossini vígoperájának televíziós feldolgozása, amely friss lendülettel és kiváló szereposztással idézi meg Figaro, a minden lében kanál borbély kalandjait. Utóbbi, Bartók Béla misztikus operája, amelyben Kékszakállú és Judit időtlen erővel ható drámai története különleges látványvilággal elevenedik meg. Verdi utolsó operája, a Falstaff (1984), valamint Donizetti egyfelvonásos vígoperája, A csengő (1966) is látható lesz a csatornán, ahogy Donizetti másik, Szerelmi bájital című alkotás is. Ez az egyik legismertebb bel canto – humorral, érzelemmel, gyönyörű, technikás énekszólammal teli – mű, amelyben a szerelem, a féltékenység és a naivitás komikus fordulatokban bontakozik ki.

A felújított operafilmek-sorozatában Verdi tragikus remekműve, az Otello (1977), és Mozart orientális hangulatú vígoperája, a Szöktetés a szerájból (1976) is szerepel az M5 kulturális csatorna műsorán.

Kiemelt kép forrása: MTVA