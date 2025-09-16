Idén is megrendezik Szabó Magda íróra emlékezve a MagdaFesztet Debrecenben

Idén október 3. és 5. között rendezik meg a Szabó Magda író emléke előtt tisztelgő MagdaFesztet Debrecenben.

A rendezvényt beharangozó keddi debreceni sajtótájékoztatón Puskás István (Fidesz–KDNP), a város kulturális alpolgármestere azt mondta,

„a fesztivál fókuszában ezúttal is a nőiség áll: a női alkotás, a nő társadalmi szerepe, a nő mint művészeti téma”.

Hozzátette: az ügy iránt elkötelezett szereplők – színház, mozi, könyvtár, civil szervezet – álltak össze, hogy sajátos perspektívából, sokszínűen mutassák be a nők viszonyát a művészetekhez, a társadalomhoz.

Bocskor-Salló Lóránt, a Csokonai Színház igazgatóhelyettese elmondta:

„Szabó Magda művei által ihletett előadásokon kívül számos más programmal is várják a közönséget.”

Kiemelte, hogy a színpadon az irodalom nagyasszonyáról a színház nagyasszonyainak közreműködésével emlékeznek meg.

A Womanext Szabó Magda Klub női témájú beszélgetéseket szervez a fesztiválon – tette hozzá Porkoláb Gyöngyi produkciós vezető. Elmondta: üzleti klubjukban sikeres női vezetők vesznek részt, akik fontos feladatuknak tekintik, hogyan lehet az üzleti sikereket összekapcsolni a kultúrával. Egyik kerekasztal-beszélgetésüket Debreceni ajtók, határátlépések címmel rendezik, a másikon az irodalomról mint vállalkozásról lesz szó, azt járják körül, hogyan lehet fenntartható közösségi teret létrehozni, amely nem veszteséges.

Porkoláb Gyöngyi jelezte: elfogadta meghívásukat, és most először lesz jelen a fesztiválon Tasi Géza, Szabó Magda jogutódja.

Az idei MagdaFeszt megnyitóját október 3-án tarják a Csokonai Fórumban.

A háromnapos fesztiválon láthatja a közönség egyebek mellet Szűcs Nelli önálló estjét Fedák Sáriról, Göttinger Pál Trapézon tüllben című zenés játékát, a Danuta Walesa életéről készült lengyel monodrámát Ráckevei Anna előadásában, a Tündér Lala című mesejátékot, Hedry Mária Árnyéksors című, Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta életéről készült színművét Majzik Edit főszereplével, de lesz interaktív kóruskoncert, filmbemutató és dedikálással egybekötött könyvbemutató is Soltész Márton új Szabó Magda-monográfiája kapcsán – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Kiemelt kép: Szabó Magda otthonában (Fotó: MTI/Tóth István Csaba)