Fergeteges dalt kapott születésnapjára a Csukás Meserádió

Egy év telt el, mióta a közmédia elindította minden mesekedvelő gyerek és felnőtt kedvenc online birodalmát, a Csukás Meserádiót. A közmédia gyerekcsatornája egész hónapban születésnapi meglepetésekkel ünnepel: az országjáró turné mellett egy mesét és egy dalt is kapott ajándékba.

Szeptember elején ünnepelte első születésnapját a Csukás Meserádió. Az elmúlt év során a közmédia online mesecsatornája a klasszikus és kortárs mesék, dalok és irodalmi kincsek első számú otthonává vált. Az évforduló alkalmából a Meserádió csatornahangja, Gubik Petra egy különleges ünnepi mesével lepte meg a hallgatókat, és elindult egy országjáró turné is. Az élményprogram több vidéki pedagógiai intézményben valósul meg, ahol a csatorna kabalaállata, Süsü, a sárkány, valamint bűvész, bábművészek és a rádió munkatársai közösen várják a gyerekeket, hogy a mesék és a játék örömét személyesen is közvetítsék.

Az országjáró turné mellett egy vadonatúj születésnapi dal is készült, amely garantáltan mindenki arcára mosolyt csal. A dal zenéjét Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas énekes, dalszerző készítette, és a Fonó zenei nagydíjas zeneterapeuta-előadóművész, Paár Julcsi énekli. A szöveget a humorban és játékosságban felülmúlhatatlan kortárs költő, Lackfi János írta. Szakál Tamás hegedűvel, Kováts Gergő fuvolával, Szabó Dániel cimbalommal, Könczei Bálint brácsával, Bognár András pedig nagybőgővel varázsolta ünnepivé a hangzást. A felvételek 2025 augusztusában a legendás Pannónia Stúdióban készültek, ahol Makay András tökéletesítette a dalt, a keveréstől egészen a masteringig. A Minden nap születésnap című dal üzenete, hogy a hétköznapokat is olyan különlegessé varázsolhatjuk, mint egy születésnapot, ha szeretettel és játékkal töltjük meg.

A Csukás Meserádió országjáró turnéja folytatódik, egészen szeptember 19-ig várják az ország több városában az óvodásokat. További részletek, információk, videós- és képes összefoglalók a Médiaklikk Csukás Meserádió-oldalán találhatók.

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek: elérhető a mediaklikk.hu felületén, telefonos és okostelevíziós applikáción keresztül is.

