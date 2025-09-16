Csináljuk a fesztivált! – 5 generációnyi slágerrel és izgalmas újításokkal érkezik az 5. évad

Az ötös szám áll a középpontban a Csináljuk a fesztivált! december 6-án induló új, immár 5. évadában. A közmédia magyar slágereket bemutató show-műsora idén számos újdonsággal szolgál, a zsűri összetétele azonban változatlan.

„Idén mintegy száz előadó, hatvan, korszakos bontásban bemutatkozó versenydal szerepel a műsorfolyamban, amelyet egy teljesen új kreatív csapat készít. A zenei repertoár 1915-től 2025-ig terjed, tehát mintegy öt nemzedéket ölel át” – mondta Pető Zoltán, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) programkoordinációs igazgatója a műsort bemutató keddi budapesti sajtóeseményen.

Kitért arra, hogy idén is számos pirotechnikai, színpadi, látvány- és show-elem színesíti a Csináljuk a fesztivált!, amely a Duna legnépszerűbb műsora, és a közmédia egyik zászlóshajója. Felsorolta, hogy a tavalyi, negyedik évad egy-egy adása átlagosan 900 ezer nézőhöz jutott el,

a rekordot a szilveszteri különkiadás hozta egymillió-száznegyvenezer nézővel.

Hozzátette: idén ezeket a számokat is szeretnék felülmúlni.

„A siker titka az lehet, hogy olyan alkotókat és zenéket mutatunk be, amelyeket már csaknem elfeledtünk, és meg tudjuk ismertetni egy újabb generációval, miközben szórakoztatjuk azokat, akik ezeken a dalokon nőttek fel” – hangsúlyozta Pető Zoltán.

A zsűri összetétele nem változott,

a produkciókat Korda György (a zsűri elnöke), Balázs Klári, Janza Kata és Bereczki Zoltán értékeli, az ötödik zsűritag pedig a közönség lesz.

Új elem, hogy az ítészek fejenként és adásonként egy-egy dalt azonnal továbbjuttathatnak az elődöntőbe, egy úgynevezett aranygomb megnyomásával.

A sajtótájékoztatón ott voltak a zsűri tagjai is. Janza Kata az olykor életbölcsességek szintjére emelkedő dalszövegek fontosságát emelte ki az idei mezőnyről szólva, Balázs Klári elárulta, hogy olyan népszerű előadók dalai is elhangzanak majd, mint az Illés együttes, Korda György, Kovács Kati, Zalatnay Sarolta, Zorán vagy Presser Gábor. „Örülök, hogy a mai fiataloknak megmutatjuk az érzéseket, a romantikát” – fogalmazott Balázs Klári. Bereczki Zoltán arról beszélt, hogy soha nem lehet tudni, miből lesz a sláger.

„A műsor nagy értéke, hogy egyik hangulatból a másikba visz minket. Rengeteg vidám és megható, emlékezetes pillanatunk volt. Számomra felejthetetlen, amikor Király Viktor Balázs Fecó Maradj velem című dalát adta elő a 3. évadban. Ebben a számban Horváth Attila szövegével ez szerepel: Ki mondja meg, a dalaimból mennyi marad? Ezt valóban nem sejthetjük” – mondta a népszerű énekes, Korda György.

Az újítások közé tartozik, hogy az első, december 6-i adást egy nappal korábban megelőzi egy felvezető, kulissza, werkadás.

A válogatóműsorok szombatonként lesznek, ám januárban az elődöntők a hétvége mindkét estéjét megtöltik, tehát vasárnap is lesz műsor.

A két adásból öt-öt produkció jut a döntőbe, ahol eldől, melyik lesz a műsor új évadának győztes slágere. Akárcsak a korábbi évadokban, idén is lesz szilveszteri különkiadás.

Csináljuk a fesztivált! – 5 generációnyi slágerrel és izgalmas újításokkal érkezik az 5. évad

Mint elhangzott, idén a korábbiaknál is nagyobb figyelmet fordítanak a műsorhoz kapcsolódó közösségimédia-tartalmak gyártására, a kiegészítő információk a YouTube, a Facebook, a TikTok és az Instagram felületein is ott lesznek.

A Csináljuk a fesztivált! két műsorvezetője ismét Rókusfalvy Lili és Fodor Imre lesz,

harmadikként az online térben az Önök kérték-műsorok házigazdájaként ismert Tótfalusi Fanni csatlakozik hozzájuk, aki minden adást követően egy kibeszélő podcast keretében beszélget a résztvevőkkel a történtekről.

A sajtótájékoztatón jelen volt a műsor két korábbi győztese, Csorba Lóci és Peter Srámek.

Kiemelt kép: Korda György Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas, Balázs Klári Fonogram-díjas énekes, Janza Kata Jászai Mari-, eMeRTon- és Honthy-díjas musicalszínész és Bereczki Zoltán eMeRTon- és Fonogram-díjas színművész, énekes, zenei producer, rendező a Csináljuk a fesztivált! december 6-án induló új, 5. évadának sajtótájékoztatóján az MTVA 1-es stúdiójában 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)